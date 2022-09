Kellerduell: Magdeburg selbstbewusst trotz Negativserie

Lediglich einen Punkt konnten die Magdeburger aus den letzten fünf Ligaspielen mitnehmen. Trainer Christian Titz bekräftigt dennoch das große Selbstvertrauen seiner Spieler. Gegen den Tabellennachbarn aus Fürth kommt es nun zum Kellerduell (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Titz verspürt bei seinem Team nach der jüngsten Niederlage in Paderborn keine negative Stimmung, vielmehr merke er, dass die Mannschaft "an Selbstvertrauen noch mehr zugenommen" und damit aus den wenig erfolgreichen "letzten Spielen Stärke mitgenommen" hat. Der 51-jährige Coach sieht die Einstellung seiner Spieler bezüglich der eigenen Leistung nach den bisherigen Partien als gerechtfertigt an: "Wenn wir mit mehr Punkten dastehen würden, könnte sich niemand beschweren".

Piccini und Bockhorn direkt Optionen für den Kader?

Während Titz mit Kath (Aufbautraining), Franzke (Muskelsehneneinriss), Schmökel (Schambeinentzündung), Cacutalua (Sprunggelenksprobleme) und Baris Atik (im Rehaprozess nach Außenbandverletzung) sowieso schon auf viele Spieler verzichten musste, komplettiert Innenverteidiger Jamie Lawrence nach gelb-roter Karte im Paderborn-Spiel die lange Liste der Magdeburger Ausfälle. Positiv: Die beiden Neuzugänge Cristiano Piccini und Herbert Bockhorn haben sich "bis dato sehr gut präsentiert" - ein Platz im Kader scheint möglich. Noch besser sieht es derweil bei Kapitän Amara Condé aus - die Bauchmuskelverletzung aus der letzten Partie ist gut verheilt und er hat "bis jetzt beschwerdefrei mittrainiert".

Bei Fürth "spiegelt Tabellenplatz nicht den wahren Leistungsstand wider"

Beim Kellerduell gegen den 16. aus Fürth erwartet Titz eine "spielstarke Mannschaft" als Gegner, der es in den vergangen Spielen hauptsächlich "am Abschlussglück gefehlt hat". Der Trainer des 1. FCM rechnet mit einer Partie auf Augenhöhe, sieht beim Blick auf die Tabelle aber nicht die ganze Wahrheit über die Fürther Leistungen: "Bei Greuter Fürth finde ich, dass der Tabellenplatz nicht ihren wahren Leistungsstand widerspiegelt."