Kellerduell in Kiel - Revanche-Chance für Regensburg und Düsseldorf

Gleich zwei Vereinen bietet sich am 13. Spieltag die Chance, sich für das Aus im Pokal zu revanchieren. Ein Kellerduell steigt bereits am Freitag, zudem will Nürnberg wieder in die Erfolgsspur einbiegen. Am Samstagabend gastiert der HSV beim KSC, einen Tag später trifft Schalke-Coach Dimitrios Grammozis auf seinen alten Klub.

Wenig zu holen gab es in jüngster Zeit sowohl für Holstein Kiel als auch für Dynamo Dresden, die sich am Freitagabend gegenüberstehen: Die Störche warten seit vier Partien auf einen Sieg (0 Siege/3 Unentschieden/1 Niederlage), die Dresdner verloren die letzten vier Partien und erzielten dabei nicht ein einziges Tor. Sollten die Sachsen auch ihr fünftes Ligaspiel in Folge verlieren, würden sie ihren Negativrekord einstellen. Lähmen lassen von der Misserfolgsserie sollen sich die Sachsen aber nicht. "Das ist jetzt Kopfsache", erklärt SGD-Coach Alexander Schmidt, der seine Mannschaft mental aufbauen will. Kiel belegt vor dem Spieltag den Abstiegs-Relegationsrang 16, ein Sieg würde Luft auf die beiden direkten Abstiegsränge bringen. "Ein Sieg ist für uns essenziell", sagte Störche-Mittelstürmer Pichler.

Nürnberg hofft auf Sörensen und Krauß - Werder auf Ducksch

Elf Ligaspiele überstand der 1. FC Nürnberg ohne Niederlage, am letzten Spieltag erwischte es dann auch den Club (0:2 in Darmstadt). Gegen Bremen will der Altmeister wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. FCN-Coach Robert Klauß kann gegen die Grün-Weißen auf den Einsatz von zwei Stammkräften hoffen: Innenverteidiger Asger Sörensen trainierte am Mittwoch nach seinem Jochbeinbruch mit einer Spezialmaske, Tom Krauß hat nach seiner Gehirnerschütterung immerhin wieder das Lauftraining aufgenommen. Auch bei Bremens-Coach Markus Anfang herrschte unter der Woche Erleichterung, aber keine Gewissheit. Nach zwei Tagen Pause kehrte Marvin Ducksch zwar wieder in das Training zurück, ob der Goalgetter für Nürnberg rechtzeitig fit wird, ist noch offen: "Wir müssen sehen, wie er das Training am Donnerstag verkraftet", sagte SVW-Coach Markus Anfang am Mittwoch.

Duell der Enttäuschten in Düsseldorf

Mit einem Duell der Enttäuschten startet der Zweitligasamstag: Sowohl Fortuna Düsseldorf als auch Hannover 96 blieben bisher hinter ihren Erwartungen zurück. Bei der 1:2-Niederlage bei Hansa Rostock am letzten Spieltag zeigte die Elf von Trainer Christian Preußer eine erschreckende Leistung. Wiedergutmachung vor den eigenen Fans ist also angesagt - und eine Revanche für das Pokalaus gegen Hannover in der 2. Runde. Das 3:0 war allerdings auch der einzige Lichtblick von 96 in den letzten Wochen, in der 2. Liga wartet die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann seit fünf Partien auf einen Dreier (0/2/3). Nur noch ein Punkt beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone, durch eine weitere Niederlage droht der Sturz unter den Strich.

Regensburg sinnt auf Revanche gegen Rostock - Paderborn will Warten beenden

Nur wenige Tagen nach dem 2:4 i. E. im Pokal gegen Hansa Rostock bietet sich Jahn Regensburg die Möglichkeit zur Revanche, wenn die Nordostdeutschen ihre Aufwartung im Jahn-Stadion machen. Mit dem 3:0 in Ingolstadt gaben die Oberpfälzer bereits die richtige Antwort. Sollte die Wiedergutmachung gelingen, würde der Jahn zumindest für 24 Stunden St. Pauli von der Spitze der Tabelle verdrängen. Doch Rostock hat momentan viel Selbstvertrauen, ließ dem Sieg im Pokal ein 2:1 in der Liga gegen Düsseldorf folgen. "Wir wollen möglichst aus Regensburg wieder was mitnehmen", hofft Behrens.

Seit Mitte August wartet der SC Paderborn auf einen Heimdreier. Gegen Schlusslicht FC Ingolstadt soll es nun mit dem zweiten Sieg vor eigenem Publikum klappen. Die Hoffnungen ruhen auf den Schultern von Michel, der beim 4:2 in Karlsruhe einen lupenreinen Hattrick erzielte. Bei Ingolstadt hat der Trainerwechsel hin zu André Schubert noch nicht die erhoffte Wirkung gezeigt, die Schanzer warten seit acht Partien auf einen Pflichtspielsieg. Immerhin steht der zuletzt erkrankte FCI-Kapitän Kutschke im Sturmzentrum vor der Rückkehr.

KSC setzt auf Reaktion in Hälfte zwei - Walters Heimattrip

Hamburgs Trainer Tim Walter verbindet viel mit Karlsruhe. imago images/Michael Schwarz

Eine Berg- und Talfahrt erlebte der Karlsruher SC in den letzten Tagen: Dem Pokalcoup in Leverkusen (2:1) folgte in der Liga die ernüchternde 2:4-Heimpleite gegen Paderborn. Allerdings schöpft der KSC Mut aus der zweiten Hälfte gegen die Ostwestfalen: "In der Summe war die Reaktion der Mannschaft extrem wichtig", lobte Coach Christian Eichner. Am Samstagabend kommt der Hamburger SV in den Wildpark - gegen den die Badener noch auf ihren ersten Zweitligasieg warten. Für HSV-Coach Tim Walter eine nicht ganz gewöhnliche Partie, ist er doch nicht nur in Karlsruhe aufgewachsen, sondern spielte in seiner Jugend auch selbst im KSC-Trikot und startete später seine Trainerkarriere im Nachwuchsbereich. Raum für Sentimentalitäten bleibt aber nicht, nach dem 1:1 im Nordduell gegen Kiel droht der HSV einmal mehr im Mittelmaß zu versinken.

Wer springt für Terodde in die Bresche?

Wer springt für Simon Terodde in die Bresche? Diese Frage stellt sich nicht nur Schalkes Coach Dimitrios Grammozis vor dem Sonntagspiel gegen Darmstadt 98. Seit vier Spielen oder mehr als 300 Minuten wartet Terodde auf sein 154. Zweitligator, die jüngsten zwei Pflichtspiele gingen zu null verloren. Und sorgten gleich wieder für Grundsatzdiskussionen, die Sportdirektor Rouven Schröder allerdings gar nicht zulassen will. Ein Sieg gegen Darmstadt würde das Umfeld beruhigen, doch die Lilien reisen mit breiter Brust in den Westen. Immerhin liegt hinter Darmstadt ein "fast perfekter goldener Oktober" ohne Niederlage (3/1/0). Und auch auf Schalke rechnen sich die Schützlinge von Trainer Torsten Lieberknecht etwas aus: "Verteidigen können wir. Und angreifen auch", sagte Marvin Mehlem.

Qual der Wahl für St.-Pauli-Trainer Schultz

Seit sechs Partien hat der FC St. Pauli nicht mehr verloren (5/1/0), hinzu kommt noch der Pokalsieg in Dresden (3:2 n.V.). Auch ein Ausdruck des Potenzials des Kaders der Kiez-Kicker, der Trainer Timo Schultz etliche Optionen bietet. Gegen Sandhausen könnte Kapitän Ziereis wieder in der Startelf auftauchen, auch Marcel Hartel und Finn Ole Becker drängen sich auf. Drei Spiele ist der SVS mittlerweile ungeschlagen und hat dadurch vorerst die Abstiegszone verlassen. Besonders auswärts präsentiert sich Sandhausen stabil, alle drei Siege fuhr die Elf von Trainer Alois Schwartz in der Fremde ein.

Aue will weiter vorrücken - Für Heidenheim spricht die Statistik

Zwei Spiele hat Erzgebirge Aue ohne Niederlage überstanden, mit einem Erfolgserlebnis soll der Hoffnung auf den Klassenerhalt weiter Nahrung gegeben werden. Allerdings muss Teamchef Marc Hensel mit Gaetan Bussmann (Bandscheibenvorfall) auf einen ganz wichtigen Akteur verzichten. Heidenheim vermied durch einen 1:0-Sieg gegen Schalke am vergangenen Spieltag einen Herbstblues, die Ostalbstädter würden nun gerne nachlegen. Die Statistik macht ihnen Hoffnung, denn nur zwei der bisher zwölf Zweitligapartien gegen die Sachsen gingen verloren.