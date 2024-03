Kellerduell der Handball Bundesliga Frauen abgesagt

Der Boden in der Ballei-Halle war zu rutschig: Wegen des hohen Verletzungsrisikos pfiffen die Schiedsrichterinnen das Kellerduell zwischen der Sport-Union Neckarsulm und dem SV Union Halle-Neustadt in der Handball Bundesliga Frauen nicht an.

Das Rückspiel zwischen der Sportunion Neckarsulm und dem SV Union Halle-Neustadt konnte in der Handball Bundesliga Frauen heute nicht angeworfen werden. Michael Vogel, SV Union - via Neckarsulm

Das Kellerduell in der Handball-Bundesliga der Frauen zwischen der Sportunion Neckarsulm und dem SV Union Halle-Neustadt wurde am Karsamstag kurzfristig abgesagt. Das bestätigte Halles Pressesprecher Marcel Gohlke der dpa sowie Neckarsulm in den sozialen Netzwerken.

Das Parkett in der Ballei-Halle war an vielen Stellen zu glatt. "Der Hallenboden war an mehreren Stellen rutschig und es bestand eine erhöhte Verletzungsgefahr. Nach Rücksprache mit dem Hallenpersonal war eine kurzfristige Besserung des Bodens nicht zu erreichen", so der SV Union Halle-Neustadt in seiner Pressemeldung.

Wegen des zu hohen Verletzungsrisikos pfiffen die Schiedsrichterinnen Katharina Heinz und Sonja Lenhard in Absprache mit beiden Vereinen und der Spielleitenden Stelle der HBF die Begegnung in der Sporthalle Ballei in Neckarsulm nicht an.

Zuvor hatten die 785 Zuschauer in der Halle sowie vor dem Livestream bei Dyn und Sportdeutschland vergeblich auf den eigentlich für 18 Uhr geplanten Anwurf gewartet. Um 18:21 Uhr war die Absage offiziell. Ob das Spiel neu angesetzt wird, oder die Punkte am Grünen Tisch vergeben werden, ist derzeit noch offen.

"Wir entschuldigen uns bei allen angereisten Zuschauern in der Halle und vor dem Livestream. Nach einer Entscheidung über das weitere Prozedere veröffentlichen wir alle Informationen bezüglich der gekauften Tickets", so die Sportunion Neckarsulm.