Keller zieht es nach Babelsberg

Dass Stanley Keller den Chemnitzer FC verlassen würde, war schon länger bekannt. Nun steht auch der neue Verein des 22-jährigen Offensivspielers fest. Keller schließt sich zur neuen Saison dem SV Babelsberg 03 an. Seit dieser Woche nimmt der Youngster auch schon am Trainingsbetrieb der Filmstädter teil. In der abgelaufenen Saison kam Keller in 30 Spielen für den CFC zum Einsatz und konnte dabei sechs Tore und vier Vorlagen erzielen.