Keller: Welche Transfers noch ein "zwingendes Muss" sind

Am Rande des Trainingsauftakts sprach Kölns Geschäftsführer Christian Keller über die Personalplanungen beim FC - und die Besonderheit bei der Torhütersuche.

Wunderschönes Wetter, knapp 1000 Fans am Geißbockheim und eine erste Saisoneinheit, die sich sehen lassen konnte: So präsentierte sich der 1. FC Köln beim Trainingsauftakt am Montag, wenngleich insgesamt elf Spieler fehlten mit Nikola Soldo (22), Florian Kainz (30), Eric Martel (21), Dejan Ljubicic (25), Dimitris Limnios (25), Mathias Olesen (22), Denis Huseinbasic (22) und Leart Paqarada (28) - die wegen Länderspiel-Verpflichtungen nach Saisonende ihren Urlaub verlängert bekamen - sowie den verletzten Jan Thielmann (21, Knie), Noah Katterbach (22, Knie) und Steffen Tigges (24, Schulter), der immerhin bereits das Lauftraining aufgenommen hat. Neu dabei waren Luca Waldschmidt (28), Jakub Christensen (22) und Torhüter Jonas Nickisch (19).

"Ich bin froh, dass wir wieder auf dem Platz stehen. Man hat gesehen, dass die Jungs mit viel Feuer und Tempo dabei waren. Aber es war erst die erste Einheit. Am Donnerstag geht es ins Trainingslager. Die Jungs werden in den nächsten Tagen und Wochen sehr gut arbeiten müssen", bewertete Trainer Steffen Baumgart das erste Training der Saison. Aufmerksamer Beobachter am Rande: Geschäftsführer Christian Keller, der freilich bekannte, während der Sommerpause nicht unter Entzugserscheinungen gelitten zu haben: "Nein, ich war gut beschäftigt." Es sei eine durchaus "gute Phase im Jahr, wenn Mannschaft und Trainerteam nicht da sind". Dann, so Keller mit einem Augenzwinkern, könne man in Ruhe arbeiten.

Geht allerdings nicht wirklich in Köln mit einem - im positiven Sinne - hyperaktiven Trainer, der auch im Urlaub ständig am heißen Draht hängt und jeden Entwicklungsschritt registriert. Was insofern gut ist, da er ja letztlich verantwortlich zeichnet für die Ergebnisse, die ab August zählen. Keller mag diesen Austausch, der ja auch dazu führt, dass am Ende meist alle einer Meinung sind.

Der Geschäftsführer sprach am Montag über…

… zu besetzende Kader-Positionen: "Die wichtigste Personalie ist der rechte Außenverteidiger, dann der zweite Torwart, um das Torwart-Quartett zu vervollständigen und - wenn möglich - einen Spieler für rechts oder links vorne, der Geschwindigkeit und Tiefgang mitbringt. Aber das ist kein zwingendes Muss. Im Gegensatz zu den beiden anderen Positionen."

… einen neuen Sechser: "Den suchen wir aktuell nicht."

… Torhüter Philipp Pentke, der als Gastspieler in Köln ist, und ob der Ex-Hoffenheimer eine Option als Nummer zwei sein könnte: "Ich kenne Philipp, mit dem ich in Regensburg vier Jahre zusammengearbeitet habe. Sein Vertrag in Hoffenheim ist ausgelaufen, er hat mich gefragt, ob er sich bei uns fit halten kann, und wir hatten eine freie Position - das ist der ganze Deal."

Wir suchen keinen Lückenfüller. Aber jemanden, der bereit ist, dieses eine Jahr diese Lücke zu schließen. Christian Keller über die Torhütersuche

... die Frage, warum der FC sich scheinbar schwer tut bei der Suche nach einer neuen Nummer zwei: "Bei uns geht der Blick schon eins weiter nach vorne, Richtung nächste Saison. Wir halten bekanntlich extrem viel von Jonas Urbig (ausgeliehen an die SpVgg Greuther Fürth, Anm. d. Red.) und glauben, dass er mittelfristig den Weg ins Tor eines Bundesligisten finden wird. Vor dem Hintergrund ist für uns klar - immer vorausgesetzt, er erfüllt die Erwartungen in Fürth -, dass er im nächsten Sommer mit Marvin Schwäbe um die Eins konkurrieren soll. Deshalb suchen wir jetzt einen Torhüter, der - das meine ich nicht so krass, wie es klingt - einfach die Lücke überbrückt. Keinen Lückenfüller. Aber jemanden, der bereit ist, dieses eine Jahr diese Lücke zu schließen. Das ist eine wichtige Position, es kann ja sein, dass die Nummer zwei plötzlich spielt. Aber ihm muss auch bewusst sein, dass er - wenn er einen längerfristigen Vertrag bekommen sollte - im nächsten Jahr im Normalfall die Nummer drei ist."

… Mark Uth: "Wir rechnen schon damit, dass - wenn der Heilungsprozess so weitergeht - Mark nächste Woche im Trainingslager schon ein bisschen was mit der Mannschaft macht und dann spätestens nach dem Trainingslager voll mittrainieren kann. Immer unter der Prämisse, dass es so weitergeht wie in den letzten Wochen."

… Neueinkäufe vor dem Trainingslager: "Die kann ich ausschließen."