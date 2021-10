Keller-Nachfolger soll aus dem Amateurbereich kommen

Mit einer klaren gemeinsamen Stoßrichtung beschlossen die Chefs der Regional- und Landesverbände am Sonntag ihre dreitägige Klausurtagung in Hamburg: Der künftige DFB-Präsident (oder auch die Präsidentin) soll aus dem Amateurbereich kommen. Und anders als Vorgänger Fritz Keller auch wieder mit einer Richtlinienkompetenz ausgestattet werden.

Es gehe darum, die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, erklärten Schleswig-Holsteins Verbandspräsident Uwe Döring und Dr. Hans-Dieter Drewitz vom Südwestdeutschen Verband stellvertretend für die Versammlung am frühen Sonntagnachmittag. Nach dem frühen Scheitern des letzten Präsidenten Fritz Keller bedeutet das konkret: Der Nachfolger oder die Nachfolgerin müsse wieder über eine Richtlinienkompetenz verfügen. Diese nach der Amtszeit von Reinhard Grindel und vor Kellers Installierung aus dem satzungsgemäßen Anforderungsprofil gestrichen zu haben, wird inzwischen allgemein als Kardinalfehler erachtet. "Es geht dabei nicht um Macht", erklärt Drewitz, "sondern um die Möglichkeit, anhand einer Kompetenzzuteilung zielgerichtet arbeiten zu können." So soll der künftige Generalsekretär ausdrücklich nur auf Vorschlag des Präsidenten vom Gesamtpräsidium legitimiert werden.

Koch will sich bei der Auswahl heraushalten

Grabenkämpfe wie die zwischen Keller und Ex-Generalsekretär Friedrich Curtius sollen so von vornherein ausgeschlossen werden. Überhaupt gilt, so Döring: "Bei der Besetzung der Posten geht es auch darum, dass uns eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in den Gremien garantiert wird." Bedeutet konkret: Die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten für die beim DFB-Bundestag neu zu besetzenden Ämter von Präsident, 1. Vizepräsident und Schatzmeister wird sich nicht zuletzt auch daran orientieren, dass die betreffenden Personen harmonisch als Team funktionieren. Bemerkenswert dabei: Der bisherige DFB-Vize und aktuelle Interimspräsident Dr. Rainer Koch versicherte gleich mehrfach, sich bei Kandidatenauswahl komplett herauszuhalten. Sein Image als "Strippenzieher" will er tunlichst nicht weiter befeuern.

Kandidaten-Kür soll mit der DFL abgestimmt werden

Über konkrete Personalvorschläge, das bestätigten Döring, Drewitz und Koch unisono, sei auf der Hamburger Tagung überhaupt noch nicht gesprochen worden. Geeignete Vorschläge sollen nun in den Landesverbänden gesammelt - und dann auch mit der DFL abgestimmt werden. Das Ziel: Kandidaten aus dem Amateurbereich auszudeuten, die auch von den Profivertretern Unterstützung finden. Unabhängig davon, dass die Stimmenmehrheit ohnehin bei den Amateuren liegt. Das Vorgehen soll sich diesmal also unterscheiden von jenem im Jahr 2015, als sich das Profilager durch die Nominierung Grindels von den Amateuren überrumpelt sah. Auch das also eine Lehre aus der Vergangenheit. Aktuell wurden die Chefs der fünf DFB-Regionalverbände mandatiert, zeitnah die Gespräche mit der DFL aufzunehmen. Wobei sich auch dabei Koch als Präsident des Süddeutschen Verbandes heraushält und von Baden-Württembergs Matthias Schöck vertreten lässt.

Das Aus für Peters - Geheime Abstimmung wird gefordert

Von den Ergebnissen der Tagung sei Peter Peters in seiner Eigenschaft als DFL-Präsidiumsmitglied umgehend informiert worden, betonte Koch. Zur Sitzung war Peters, der aktuell mit Koch die Interims-Doppelspitze des DFB bildet, allerdings nicht eingeladen worden. Die Festlegung der Versammlung auf einen Kandidaten aus dem Amateurbereich bedeutet, sofern es dabei bleibt, faktisch das Aus für den langjährigen Profifunktionär Peters im Bemühen um die Keller-Nachfolge.

Entsprechende Ambitionen werden Peters jedenfalls hartnäckig nachgesagt. Als Favorit darf umso mehr der medial seit geraumer Zeit gehandelte Bernd Neuendorf gelten, Präsident des Verbands Mittelrhein. Konkrete Vorschläge könnten sich bis zur nächsten Tagung der Landesverbände am 25./26. Oktober in Frankfurt ergeben, dort steht aber vornehmlich das mit Reformen der Nachwuchsförderung befasste "Projekt Zukunft" des DFB auf der Agenda.

Als einen geeigneten Zeitpunkt für die Kandidatenkür peilt Drewitz den Jahreswechsel an. Theoretisch bleibt Zeit bis zum 11. Februar, also exakt einen Monat vor dem Bundestag. Dieser wird mit Spannung erwartet - umso mehr, als von einigen Landesverbandschefs in Hamburg Forderungen nach geheimen Abstimmungen laut wurden. Brisanter Hintergrund: Beim letzten Bundestag sollen "Abweichler" nach den Wahlen persönlich zur Rede gestellt worden sein. Geheime Wahlen wären so gesehen ein weiterer Beitrag zur Verbandshygiene - und würden die Mehrheitsverhältnisse vor einer etwaigen Kampfabstimmung doch wieder unvorhersehbarer machen.