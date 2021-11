Keller: "Koch schmiedet seit Jahren seine Intrigen"

Schwere Vorwürfe besonders gegen DFB-Interimspräsident Dr. Rainer Koch. Fritz Keller, im Mai nach einer Verbal-Entgleisung gegenüber Koch selbst zurückgetreten als Verbandsboss, wirft der alten Führungsriege via Sportbild unter anderem Vetternwirtschaft vor.

Der frühere Präsident des SC Freiburg holt ein halbes Jahr nach seiner Demission zum großen Rundumschlag aus: "Das Problem beim DFB sind in den allermeisten Fällen Funktionäre, die nicht den Fußball sehen, sondern nur sich selbst. Die den DFB als Selbstbedienungsladen betrachten - wir reden hier über ein Ehrenamt, dieses Geld geht dem Amateurfußball verloren - und sich gegenseitig die Posten zuschanzen." Keller fordert deshalb eine Amtszeitbegrenzung, "damit endlich dieser Filz beseitigt wird".

Vermutlich wurde schon Niersbach von Koch hintergangen

Das zentrale Problem laut Keller: "Rainer Koch, dem nach meinem Befinden jeglicher moralischer Kompass abgeht, der seit Jahren seine Intrigen schmiedet, Menschen innerhalb und außerhalb des DFB mit seinen Seilschaften massiv unter Druck setzt. Ich bin fest davon überzeugt, dass er die Schmutzkampagnen gegen Vorgänger von mir und gegen mich über den vom DFB bezahlten Medienberater Kurt Diekmann mindestens mitinitiiert hat. Vermutlich wurde schon Wolfgang Niersbach von Koch hintergangen, der vor ihm Informationen über die Recherchen zur Sommermärchen-Affäre hatte, diese Niersbach aber nicht mitgeteilt hat."

Es tauchen immer neue Details auf

Ähnliche Vorwürfe hatte auch Kellers Vorgänger Reinhard Grindel bereits wiederholt getätigt - und auch nach einer deutlichen Zurückweisung Kochs öffentlich wiederholt. Rund um Grindels Rücktritt im Frühjahr 2019 kursieren E-Mails und Dokumente, die den Eindruck erwecken, dass Diekmann an einer Kampagne gegen den 60-Jährigen mitgewirkt habe. Gebetsmühlenartig wiederholt die alte Riege jedoch, Diekmann sei für mediale Begleitung der Trennung vom langjährigen Vermarkter Infront mit 372.000 Euro entlohnt worden. Rund um dieses Engagement allerdings tauchen immer neue Details auf, die die Liaison zwischen Verband und Berater fragwürdig erscheinen lassen.

Dass Keller speziell Koch attackiert, kommt wenig überraschend. Beide waren von Oktober 2020 an in einen schmutzig geführten Machtkampf verstrickt. Hier Keller und dessen Büroleiter Samy Hamama, der wegen des bislang nicht bewiesenen Vorwurfs des Durchstechens von Dokumenten entlassen wurde und bei Eintracht Frankfurt eine neue Aufgabe als Direktor für internationale Beziehungen gefunden hat. Dort Koch, der scheidende Schatzmeister Dr. Stephan Osnabrügge und Friedrich Curtius. Dem Ex-Generalsekretär unterstellt Keller, dass dieser keine Veränderung in Richtung Professionalisierung gewollt habe. Osnabrügge und Curtius "fehlten sowohl die fachlichen als auch die menschlichen Qualifikationen", so Keller: "Checks-and-Balances-Kontrollen wurden durch Absprachen und abgestimmtes Vorgehen unzählige Male ausgehebelt." Dadurch bestehe das Risiko der Aberkennung der Gemeinnützigkeit und damit der Verlust steuerlicher Vorteile, warnt der Gastronom und Winzer, der in dem Interview auch Vorteilsnahme von Funktionären bei Flugmeilen und in Steuerfragen bei der Dienstwagenverrechnung anprangert.

Keller hatte sich im Mai nach nicht einmal zwei Jahren als Präsident zurückgezogen, nachdem ihm die Regional- und Landesverbandspräsidenten das Vertrauen entzogen hatten. Hintergrund war auch ein Vergleich Kochs mit Roland Freisler, einem Blut-Richter des deutschen Nazi-Regimes, den Keller auf dem Höhepunkt des internen Zwists mit Curtius und Koch in einer Sitzung anstellte. Seitdem leiten die beiden Vize-Präsidenten Koch und Peter Peters den DFB interimistisch. Peters kündigte an, als neuer Präsident kandidieren zu wollen beim DFB-Bundestag am 11. März 2022. Koch hatte erklärt, nicht mehr für das Amt des für die Amateure zuständigen Vize-Präsidenten zu kandidieren, könnte jedoch in anderer Rolle im DFB-Präsidium bleiben.