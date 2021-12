Keller im Interview über Wolfsburg, Stuttgart, Schalke - und seine Zeit bei ManUnited

Er spielte und trainierte beim VfB Stuttgart, stieg mit dem VfL Wolfsburg einst in die Bundesliga auf, wo er den FC Schalke erfolgreich trainierte: Jens Keller im Interview über seine Ex-Klubs, seine Vergangenheit und seine Zukunft.

Herr Keller, mit dem VfL Wolfsburg und dem VfB Stuttgart treffen am Samstag zwei Ex-Klubs aufeinander. Wie sind Ihre Sympathien da verteilt?

Da würde ich keinen Klub präferieren, ich habe mit beiden tolle Zeiten erlebt. Natürlich ist der VfB mein Heimatverein, ich bin in Stuttgart geboren, dort aus der Jugend rausgekommen. Aber der Verein hat sich natürlich auch weiterentwickelt, von den Verantwortlichen kenne ich niemanden mehr.

In Wolfsburg wiederum haben Sie zu etwas beigetragen, das noch heute Bestand hat.

Das stimmt, wir sind 1997 in die Bundesliga aufgestiegen. Ich habe nur positive Erinnerungen an die Zeit beim VfL, wir hatten eine tolle Mannschaft, deren Kapitän ich auch sein durfte. Mit Roy Präger, Peter Kleeschätzky, Detlev Dammeier oder Holger Ballwanz habe ich auch heute noch Kontakt.

Für keinen anderen Klub haben Sie häufiger gespielt: 78 Pflichtpartien für den VfL stehen beispielsweise 62 für den VfB gegenüber.

In Wolfsburg war ich auf jeden Fall seltener verletzt als auf meinen anderen Stationen (lacht).

Der VfL von damals hat mit dem heutigen nicht mehr viel gemeinsam.

Um ehrlich zu sein: Gar nichts mehr außer dem Namen. VW hat damals nur ein bisschen unterstützt, aber das ist nicht vergleichbar mit heute. Wenn man sieht, wie wir trainiert und gespielt haben, dann war das eine andere Welt. Mit einem Firmenfahrzeug war da nichts. Es wurde aber natürlich gerne gesehen, dass man einen Volkswagen fährt.

Sie sind unter Willi Reimann aufgestiegen, später spielten Sie auch in Frankfurt noch einmal unter ihm. Besteht noch Kontakt?

Privat eigentlich nicht mehr, hin und wieder haben wir uns mal auf Golfturnieren getroffen. Aber das ist durch Corona ja auch weniger geworden.

Keller macht Umstand in Stuttgart "traurig"

Sie selbst haben unter anderem auch den VfB Stuttgart trainiert. Befindet sich Ihr Ex-Klub in Abstiegsnot?

Ich glaube, die Zusammenstellung des Kaders war sehr gut in den vergangenen Jahren. Die aktuellen Schwierigkeiten sind mit den Verletzungsproblemen wirklich zu erklären. Wichtig wird sein, Ruhe zu bewahren. Pellegrino Matarazzo macht als Trainer seit zwei Jahren einen super Job. Traurig ist es nur, dass es beim VfB im Umfeld zu viel Unruhe gibt.

Um Sie ist es seit der Entlassung in Nürnberg im Juni 2020 relativ ruhig geworden. Was machen Sie?

Ich verfolge alles so gut es geht. Aufgrund der Pandemie ist es leider nicht so einfach, viel unterwegs zu sein, sich mit Kollegen zu treffen.

Wie sehr hat Sie das Aus in Nürnberg kurz vor der Relegation damals gegen Ingolstadt getroffen?

Eine Entlassung trifft einen immer, weil man sich persönlich angegriffen fühlt. Schließlich hat man als Trainer die Überzeugung, dass die Dinge, die man macht, richtig sind. Aber außer mit Ergebnissen kann man solche Entscheidungen eines Klubs nur schwer beeinflussen.

Gibt es aktuell Anfragen?

Die gibt es, auch aus dem Ausland. Bislang war aber nichts dabei, bei dem ich das Gefühl hatte, dass es passt.

Schalke als Zweitligist? "Eine Katastrophe"

Hatten Sie auf Schalke von 2012 bis 2014 Ihre beste Zeit als Trainer?

Ich würde Union Berlin nicht tiefer ansiedeln. Aber klar, Schalke war etwas Besonderes, wir sind zweimal in die Champions League eingezogen. Vor allem darf man nicht vergessen, dass unsere Mittel damals begrenzt waren, wir auf viele junge Spieler gesetzt haben. Max Meyer, Kaan Ayhan, Sead Kolasinac waren allesamt Stammspieler, Leroy Sané hat als Spieler aus dem jüngeren A-Jugendjahrgang seine ersten Profischritte bei uns gemacht. Das hat großen Spaß gemacht.

Wie sehr schmerzt es, Schalke jetzt in der 2. Liga zu sehen?

Das ist eine Katastrophe. Und ich hoffe, dass es sich ganz schnell ändert. Die Fans haben es verdient.

Union für Keller etwas "ganz Besonderes"

Union wiederum ist den entgegengesetzten Weg gegangen, war nun sogar international dabei. Haben Sie diesen Erfolg für möglich gehalten, als Sie den Klub 2017 auf Platz vier der 2. Liga verließen?

Das Potenzial für die Bundesliga war definitiv da, an das obere Drittel hätte natürlich damals noch keiner zu denken gewagt. Die Fans, die Führung, das ist was ganz Besonderes. Von Zuschauern gab es nie ein böses Wort, egal wie wir gespielt haben. Ich bin dankbar, dass ich dort arbeiten durfte.

Die Stationen in Ingolstadt und Nürnberg waren anschließend weniger von Erfolg gekrönt. Bereuen Sie diese?

Nein, auch wenn die Erfolge auslieben. Ich würde diese Aufgaben aus heutiger Sicht aber wieder annehmen. Ingolstadt ist ein Verein mit weniger Tradition, aber sehr guten Bedingungen. Und der Club ist natürlich ein echter Traditionsklub.

Für Keller ist eine Rückkehr in den Nachwuchsbereich möglich

Sie haben als Nachwuchstrainer in Stuttgart begonnen, später auch auf Schalke zunächst in der Jugend gearbeitet. Wäre eine Rückkehr in den Nachwuchsbereich vorstellbar für Sie?

Warum nicht? Der Verein, die Aufgabe, das muss passen. Und dann kann ich mir vieles vorstellen.

Wer war der talentierteste Spieler, mit dem Sie jemals gearbeitet haben?

Leon Goretzka und Leroy Sané, die sind schon damals hervorgestochen. Ich finde es schön, welchen Weg sie gegangen sind.

ManUnited-Vorsprung gegenüber Rangnick

Sie wiederum haben in Stuttgart einst unter Ralf Rangnick gespielt, der nun Manchester United übernommen hat.

Das hat mich im ersten Moment überrascht, weil es natürlich eine ganz andere Aufgabe ist, als er sie bislang immer als Entwickler von kleineren Klubs hatte. Aber es freut mich sehr für ihn, dass er jetzt bei diesem Weltverein die Möglichkeit bekommt, seine Qualitäten als Trainer zu zeigen. Ich wünsche ihm, dass er viel Erfolg dort hat. Im Rückblick kann ich schon sagen, dass ich von ihm als Trainer am meisten gelernt und mitgenommen habe.

Dabei waren Sie schon vor Rangnick bei ManUnited …

Das stimmt sogar (lacht). Als Louis van Gaal vor rund sechs Jahren dort Trainer war, habe ich bei ihm hospitiert, habe alles begleitet, die Philosophie dieses Klubs hautnah erlebt. Das war eine spannende Zeit.