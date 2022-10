Keller erklärt: Darum konnte Kölns Heimspiel nicht verlegt werden

Der 1. FC Köln muss am Sonntagabend zum Unverständnis von Trainer Steffen Baumgart gegen die TSG Hoffenheim antreten. FC-Geschäftsführer Christian Keller erklärte ausführlich warum.

Gerade war das wichtige Conference-League-Auswärtsspiel in Tschechien gewonnen, da trat Kölns Trainer Steffen Baumgart nicht gerade mit bester Laune vor die Mikrofone. Der 50-Jährige wusste da bereits, dass das kommende Pflichtspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) trotz des verschobenen Europapokalspiels nicht verlegt wird.

Baumgart haderte mit "klugen Menschen", die festgelegt hätten, "dass es ausreicht, wenn zwischen zwei Spielen 48 Stunden liegen". Weniger emotional, dafür noch ausführlicher erklärte Geschäftsführer Christian Keller den Stand der Dinge. "Jedem ist bekannt, dass es die 48-Stunden-Regel gibt", so der 43-Jährige: "Und wir bewegen uns halt innerhalb des Regelrahmens. Das kann man gut finden oder nicht, das ist jetzt aber halt so."

Formell werde die DFL in Folge einer solchen Situation nicht tätig werden. "Sie müssen sich an ihre Regeln halten. Sie können das ja nicht für den einen Klub so auslegen und für den anderen Klub anders", stellte Keller klar: "Das heißt, man könnte das Spiel nur dann verlegen, wenn alle beteiligten Parteien sich gemeinsam auf einen neuen Termin einigen."

Nicht nur drei beteiligte Parteien

Der Haken an der Sache: Die beteiligten Parteien umfassen eben nicht nur den Effzeh, Gegner Hoffenheim und die DFL. Bei einer Großveranstaltung mit 50.000 Menschen dürften Stadionbetreiber, Sicherheitsträger, Polizei und "Dienstleister ohne Ende" nicht vergessen werden. Weil an einem Spieltag leicht mal 2000 Menschen arbeiten, sei es nicht so leicht, ein Spiel zu verlegen, so Keller.

Doch die Beteiligten versuchten es. Am Freitag wurden viele Hebel in Bewegung gesetzt, laut Keller "bis kurz vor Spielbeginn die Akkus heiß telefoniert". Ergebnis: "Wir haben leider keinen Termin gefunden, an dem alle, die ich jetzt gerade genannt habe, gesagt haben: 'Ja, da geht es'."

Es lag am Schluss an gar niemandem. Christian Keller

Der Kölner Wunschtermin, das gab Keller offen zu, war der 18. Januar. Also zwei Tage vor dem offiziellen Bundesliga-Startschuss fürs Kalenderjahr 2023, an dem der FC Bayern bei RB Leipzig gastiert. Auch an diesem Termin hatte es aber "mindestens eine Partei" gegeben, für die eine Austragung nicht infrage kam. "Es lag am Schluss an gar niemandem", wollte Keller noch betonen. Eine Ansetzung in den folgenden englischen Wochen sei zu vage gewesen, die DFL wolle verständlicherweise jetzt Klarheit über den Spielplan haben.

Im Raum stand ebenso eine Verlegung der Partie auf den kommenden Montag. "Da konnten aber auch nicht alle." Deswegen wird wie ursprünglich angedacht am Sonntag gespielt.