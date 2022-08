Keller: "Der Fokus liegt auf der aktuellen Transferperiode"

Das werden hektische letzte Stunden einer Transferphase, die der 1. FC Köln eigentlich in aller Ruhe beobachten wollte.

Vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart ließ sich Geschäftsführer Christian Keller tiefenentspannt vernehmen, Neuzugänge seien nur noch dann geplant, wenn ein Spieler gefunden würde, der bezahlbar sei und sportlich sofort weiterhelfen würde.

Nach dem Spiel am Sonntag und der folgenden medizinischen Bestandsaufnahme musste umdisponiert werden - und zwar mächtig. Der FC ist seit Montag mit der großen Einkaufstüte unterwegs, die Abwehr muss dringend verstärkt werden nach dem Ausfall von Rechtsverteidiger Benno Schmitz (Bänderverletzung) und des bereits operierten Jeff Chabot.

Aus dem Kader heraus sollen die Ausfälle der zentralen Mittelfeldspieler Mathias Olesen (Knöchel) und Eric Martel (Handverletzung) kompensiert werden. Wie bereits im Trainingslager vor der Saison lädt Trainer Steffen Baumgart in der am Mittwoch beginnenden Trainingswoche Nachwuchsspieler ein: die Innenverteidiger Rijad Smajic und Elias Bakatukanda, Rechtsverteidiger Tidiane Toure und Mittelfeldspieler Georg Strauch. Dies in der aktuellen Situation sicherlich nicht nur, um den Kader aufzufüllen - man erinnere sich: Olesen und Florian Dietz schafften auf diesem Weg den Sprung in die Profimannschaft.

Köln verabschiedet Ehizibue: "Wir werden dich vermissen, Easy!"

Bayern-Leihspieler Bright Arrey-Mbi verlässt den FC als sportliches Missverständnis Richtung Hannover, Kingsley Ehizibue wechselt zu Udinese Calcio. Dies bringt dem FC rund eine Million Euro Ablöse, doch es gibt nicht wenige im Kader, die den Abgang des sympathischen Flügelspielers skeptisch sehen. Der Niederländer mit nigerianischen Wurzeln glänzte nur selten, war aber ein Ergänzungsspieler, wie man ihn sich nur wünschen kann: nie gekränkt, wenn er auf der Bank saß, unorthodox, schnell - vor allem aber immer gut drauf, ein Profi, der eine Menge für die Stimmung tat. Entsprechend verabschiedete sich der FC von ihm: "Danke für deinen Einsatz, deine positive Art, gute Laune und dafür, dass du dich immer in den Dienst des Klubs gestellt hast! Wir werden dich vermissen, Easy!"

Keller: "Zu diesen Spielern zählt natürlich auch Ellyes"

Für wen dies in Zukunft ebenfalls gelten wird, ist noch nicht abzusehen. Nicht wenige wundern sich, dass während dieser Transfer-Periode kein belastbares Angebot für Ellyes Skhiri beim FC einging. Der Tunesier verkörpert einen modernen Sechser mit Qualitäten in Defensive und Offensive, er ist sicher im Passspiel und so gut wie kein Spieler in der Liga reißt mehr Kilometer ab als Skhiri. Dessen Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, dass er dann ablösefrei den Klub verlässt, ist eine große Angst der Fans in Köln. Christian Keller beantwortete eine Frage des kicker nach dem Bemühen, den Vertrag des WM-Teilnehmers zu verlängern, so: "Unser Fokus liegt noch bis Donnerstag auf der aktuellen Transferperiode. Wie angekündigt werden wir dann nach und nach in die Gespräche mit den Spielern gehen, mit denen wir gerne verlängern wollen. Im Moment besteht in dieser Frage kein Zeitdruck. Zu diesen Spielern zählt natürlich auch Ellyes."