Keller: "Das ist nicht meine Transferpolitik gewesen, sondern unsere"

Mitten in einer sportlichen wie finanziellen Erfolgsphase beendete Christian Keller nach acht Jahren seine Ära als Geschäftsführer von Jahn Regensburg. Der 42-Jährige erklärt im kicker die Gründe für seinen Schritt, spricht über seine gerühmte Transferpolitik und was er in Zukunft plant.

Es war eine Zeitenwende für Jahn Regensburg: Vor einer Woche wurde der langjährige Allein-Geschäftsführer Christian Keller verabschiedet, der Verein hat sich mit einer Trennung der Verantwortlichkeiten bereits neu aufgestellt: Philipp Hausner verantwortet den finanziellen Bereich, für die sportlichen Belange wurde Roger Stilz gewonnen.

Die Entscheidung, die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen, fiel aber nicht erst mit dem angekündigten Abschied von Keller - sondern bereits im Spätherbst 2019 auf einer jährlichen Strategietagung. "Dabei waren wir einstimmig der Meinung, dass wir auf eine Lösung mit zwei Geschäftsführern gehen müssen", sagte Keller im Interview mit dem kicker (Montagausgabe). Eine Neuausrichtung, in der Keller für sich keinen Platz mehr sah - auf "nur" einen Bereich wollte oder konnte er sich nicht beschränken. "Das geht nicht, dazu kenne ich mich gut genug. Ich wüsste, dass ich dem anderen reinrede, wenn er seine Aufgabe nicht so ausfüllt, wie es mir gefällt." Und bereits zu diesem Zeitpunkt zog Keller für sich die Konsequenzen: "Also muss ich in dieser Konstellation gehen, alles andere wäre nicht fair."

Zumal Keller ein bestelltes Feld hinterlässt. Bei seinem Dienstantritt fand er einen SSV Jahn vor, der "in der Stadt und der Region als eine Randnotiz" wahrgenommen wurde - "als eine schlechte" zudem. Keller machte sich im Verein an die Arbeit und drehte "alles von rechts nach links". Und läutete damit den Umschwung ein: "Er (der SSV Jahn; d.Red) ist wieder wer, in der Stadt wie in der ostbayerischen Region besitzt er eine breite gesellschaftliche Verankerung, was für die Klubentwicklung unabdingbar ist."

Zu dieser Wandlung beigetragen hat auch die kluge Transferpolitik unter Keller, für die er selbst von den Konkurrenten Respekt einheimste. Doch die Erfolge will er sich nicht ausschließlich ans eigene Revers heften: "Das ist nicht meine Transferpolitik gewesen, sondern unsere", stellte Keller unmissverständlich klar. Mitunter seien in einen Wechsel "von den Scouts bis über den Trainerstab sieben, acht Mann eingebunden" gewesen, sagte Keller. Dass er als Geschäftsführer für den Fall eines Misserfolgs in die Pflicht genommen wurde und eben derjenige war, der "als Hauptverantwortlicher den Kopf hingehalten hat", sei absolut nachvollziehbar. "Doch im Erfolgsfall möchte ich schon geraderücken, dass dies eine Gemeinschaftsleistung ist."

Keller sieht Persönlichkeit als entscheidenden Faktor bei einem Transfer an

Im Großen und Ganzen bewiesen Keller und sein Team ein glückliches Händchen bei den Transfers. Dabei sei besonders wichtig gewesen, ob der Spieler auch menschlich zum Team passt: "Für mich ist von den Leistungsfaktoren Technik, Physis, Taktik und Persönlichkeit der letzte der alles Entscheidende", beschrieb Keller seine Philosophie. "Denn auch wenn es manchmal vergessen wird: Fußball ist ein Mannschaftssport, in dem das Wir größer ist als das Ich."

Christian Keller wird von den Regensburger Spielern in die Luft geworfen. picture alliance/dpa

Nun hat Keller das gemeinsame "Wir" in Regensburg verlassen. "Es war ein Abschied, wie man ihn sich besser hätte nicht wünschen können", sagte Keller zu den emotionalen Szenen nach dem 3:0-Sieg beim FC Ingolstadt, als er von der Mannschaft vor den Fans in die Höhe geworfen wurde. Keller wird dem Fußball treu bleiben, so viel ist ihm beim Radfahren klar geworden. "Den Bereich lasse ich offen, auch wenn sich die Waage eher zum Sportlichen neigt", sagte der 42-Jährige. Zwei Faktoren treiben ihn bei seiner Jobsuche an: "Ich muss einen Beitrag leisten können, um etwas zu entwickeln und zu verbessern. Und mit den Menschen um mich herum muss man seriös gestalten können."

Als K.-o.-Kriterium wäre für Keller allerdings, wenn sich ein Verein nicht zur 50+1-Regelung bekennen würde. "Meine Fußballsozialisation war und ist, dass Klubs etwas für die Menschen an ihrem Standort sind und nicht für ein paar Investoren." Und auch wenn es bereits - verständlicherweise - Spekulationen über seinen möglichen neuen Arbeitgeber gibt, unterschrieben hat er noch nirgends: "Das ist korrekt", sagte er, kündigte aber eine Entscheidung "noch im November" an. Anschließend heißt es für ihn Akkus auffüllen: "Im Januar und Februar reise ich vermutlich länger ins Ausland."

