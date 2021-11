Keles verlängert beim SV Werder

Offensivspielerin Tuana Keles bleibt dem SV Werder Bremen erhalten. Die 18-Jährige hat ihren Vertrag an der Weser verlängert, eine Laufzeit wurde nicht kommuniziert.

Schon seit 2017 spielt Keles in Bremen und durchlief zahlreiche Nachwuchsteams. Ihr Bundesligadebüt gab sie im Oktober 2020, inzwischen kommt sie auf 20 Einsätze in der 1. Liga und vier im DFB-Pokal. "Es ist schön, dass eine junge, talentierte Spielerin wie Tuana ihre Zukunft weiterhin an der Weser sieht. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit", sagt Trainer Thomas Horsch

"Tuana zählt zu den größten Talenten ihres Jahrgangs. Sie hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und zeigt, welchen Weg Nachwuchsspielerinnen bei uns gehen können", ergänzt Frauenfußball-Abteilungsleiterin Birte Brüggemann.

Seit der U 15 kam die Offensivspielerin auch regelmäßig in den U-Teams der Nationalmannschaft zum Einsatz. "Ich freue mich, auch weiterhin das Werder-Trikot tragen zu können", verkündete Keles selbst. " Beim SVW habe ich die Möglichkeit bekommen, in der Bundesliga Fuß zu fassen. Ich werde weiter hart trainieren, um mich zu verbessern und gemeinsam mit dem Team die von uns gesteckten Ziele zu erreichen."