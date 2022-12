Kelati mit dem späten Lucky-Punch: Hoffenheim II schlägt den FCA Walldorf

Zum Auftakt des 20. Spieltages in der Regionalliga Südwest bekam es der formstarke FC-Astoria Walldorf mit der Profi-Reserve der TSG Hoffenheim zu tun. Durch einen späten Treffer, feierte die kleine TSG einen knappen Auswärtssieg. Die Aufstiegsanwärter der Regionalliga Südwest haben derweil allesamt Gegner vor der Brust, die sich tendenziell eher nach unten orientieren müssen. So auch Spitzenreiter SSV Ulm 1846, der gegen das zuletzt mit 0:5 besiegte Eintracht Trier antritt.

Dietmar Hopp spielte zum Auftakt des 20. Spieltages in der Regionalliga Südwest eine besondere Rolle. Schließlich trafen am Freitag ab 19 Uhr die beiden Mannschaften aufeinander, deren Spielstätten nach dem Gründer eines großen deutschen Softwarekonzerns benannt sind: Im Dietmar-Hopp-Sportpark empfing der FC-Astoria Walldorf die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim, die ihre Heimspiele im Dietmar-Hopp-Stadion austrägt. Der FCA hatte dank zehn Punkten aus den vergangenen vier Spielen einen Neun-Punkte-Vorsprung auf Platz 14, der je nach Anzahl der Drittligaabsteiger den Sturz in die Oberliga bedeuten könnte. Die TSG-Talente ihrerseits mussten sich in den vergangenen neun Partien alleine Balingen geschlagen geben (0:2).

Ganz anders als im Hinspiel, wo sich beide Teams in einem spektakulären Duell mit 5:4 trennten, war diese Auftaktpartie des 20. Spieltages wahrlich kein fußballerischer Leckerbissen. Am Ende des Tages trennte beide Mannschaften erneut nur ein Treffer, bei bedeutend weniger Spektakel endete die Partie diesmal mit 1:0 für die Hoffenheimer Jungprofis. In einem ereignisarmen Spiel wurde es nur selten ernsthaft gefährlich vor den Toren beider Mannschaften. Folgerichtig stand es auch lange 0:0. Erst in der 78. Minute brachen die Gäste den Bann und erzielten in Person von Andu Yobel Kelati den einzigen Treffer des Tages.

Ulm gegen gefrustete Trierer

Die restlichen Spiele sind für Samstag anberaumt. Tabellenführer SSV Ulm 1846 hat dann mit Eintracht Trier einen Gegner mit Schlagseite zu Gast, der viermal in Folge den Platz als Verlierer verließ, jüngst sogar mit 0:5 gegen Stuttgart II vor heimischem Publikum. Trainer Josef Cinar wirkt gefrustet, denn sportlicher Misserfolg geht Hand in Hand mit großem Verletzungspech. Der Vorstand hält allerdings am Coach fest. Die Überzeugung mag Risse bekommen haben, doch die scheinen aus Sicht der Klubführung zu kitten zu sein. Vergleichsweise klein erscheint der Groll, den der SSV mit sich herumträgt: Beim Bahlinger SC reichte es am vergangenen Wochenende nur zu einem 0:0. Nach der ersten Enttäuschung richtete Mittelfeldspieler Nicolas Jann auf der Ulmer Internetseite den Blick wieder nach vorne: "Trotzdem nehmen wir den Punkt mit und konzentrieren uns jetzt voll auf unser letztes Heimspiel in diesem Jahr, in dem wir ein überragendes Jahr erfolgreich abschließen wollen."

Auch die Spatzen-Verfolger ließen zuletzt Federn, so auch der TSV Steinbach Haiger, der aus den letzten vier Begegnungen jeweils mit einem Unentschieden vom Platz ging. Zu wenig für einen Aufstiegsanwärter, der es jetzt mit dem Bahlinger SC zu tun bekommt. TSV-Trainer Pascal Bieler ärgerte sich, dass sein Team trotz drückender Dominanz keinen Sieg bei Mainz II holte (1:1), doch genau diese Dominanz macht dem 36-Jährigen Hoffnung, der freilich jetzt mehr Zielstrebigkeit vor dem gegnerischen Tor einfordert. Bahlingen wird dafür ein harter Prüfstein, konnte das Team vom Fuße des Kaiserstuhls zuletzt schließlich vor allem defensiv überzeugen. Dass der BSC dadurch zehn Punkte über dem Strich steht, ist für Trainer Dennis Bührer keine Selbstverständlichkeit, umso mehr rechnet er seinem Team diesen Zwischenstand hoch an.

Auch wenn zuletzt die kleine Siegesserie von drei Dreiern in Folge riss, so sind die Kickers Offenbach noch lange nicht raus aus dem Aufstiegsrennen. Acht Punkte Rückstand auf Ulm sind jedoch eine Menge Holz, und der OFC schafft es derzeit nicht, über 90 Minuten das Selbstverständnis eines Spitzenteams auszustrahlen. So lautet zumindest der Eindruck von Geschäftsführer Matthias Georg, den er unter der Woche gegenüber der "Offenbach Post" äußerte. Gegen Rot-Weiß Koblenz ist schon allein anhand der Tabellenkonstellation ein Sieg Pflicht, denn die Koblenzer halten die Rote Laterne in ihren Händen. Doch Rot-Weiß konnte zuletzt immerhin Hessen Kassel schlagen. Adrian Alipour lobte nach dem 2:1-Erfolg: "Ich bin extrem zufrieden, wie wir Fußball um jeden Zentimeter gekämpft haben." Teammanager Christian Noll wollte noch nicht von einem Befreiungsschlag sprechen, sagte aber: "Die Hoffnung wächst. Wir werden uns in der Winterpause im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten punktuell verstärken und Vollgas geben bis zum Schluss."

Aufstiegshoffnungen und Abstiegssorgen prallen auch bei der Partie zwischen dem FC 08 Homburg und dem SGV Freiberg aufeinander. Die Saarländer sind fünf Ligaspiele in Folge ungeschlagen und weisen neun Zähler Differenz zu Ulm auf, die Freiberger kassierten zuletzt zwei Niederlagen und blieben gerade offensiv jede Menge schuldig. Trainer Ramon Gehrmann ging sogar so weit und hob Adrien Koudelka als seinen derzeit torgefährlichsten Schützling hervor. Dieser ist aber wohlgemerkt Innenverteidiger.

Für den VfR Aalen ist der Klassenerhalt aufgrund eines Neun-Punkte-Abzugs eine Mammutaufgabe. Doch die Ostalbstädter gaben mit zwischenzeitlich drei Siegen in Folge eine sportliche Antwort, ehe es zuletzt bei der SG Barockstadt ein krachendes 0:5 setzte. Ausrutscher oder Trendumkehr? Die Reise zur formstarken TSG Balingen wird einige Aufschlüsse liefern. Bei der TSG ist für Jonas Fritschi das Sportjahr gelaufen. Der Verteidiger hat sich gegen Koblenz (1:0) einen Bänderriss im Knie zugezogen. Jan Ferdinand könnte hingegen sein Comeback feiern. Der Stürmer hat seine Schulterverletzung auskuriert.

Auch bei Hessen Kassel scheint das Formhoch erstmal vorbei zu sein. Beim Tabellenletzten Koblenz verloren die Nordhessen wie erwähnt mit 1:2. Trainer Tobias Damm monierte im Nachgang, dass seine Mannschaft in Sachen Zweikampfverhalten und Intensität an diesem Tag schlechter war und schloss mit der generellen Erkenntnis: "Wir sprechen immer über dieselben Dinge. Wir sind nicht so weit, wie wir es gern wären." Am Samstag kann der KSV neben drei Punkten auch ein wenig Prestige gewinnen, kommt es schließlich zum hessischen Kräftemessen mit dem FSV Frankfurt.

Auch Wormatia Worms steckt mittendrin im Keller. Die "Buwe" spielen nun auswärts bei der U 21 des VfB Stuttgart. Enden dort quälend lange Wochen ohne Sieg? Der letzte Dreier in der Liga datiert vom 15. Oktober (1:0 gegen den FSV Frankfurt).

Zudem treffen sich der 1. FSV Mainz 05 II und die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz zu einem Mittelfeldduell. Dass am heimischen Bruchweg gekickt wird, ist für die Nullfünfer eine eher schlechte Nachricht, gab es vor eigenem Publikum bisher nämlich nur zwei Siege, was (Abstiegs-)Platz 16 in der Heimtabelle bedeutet. "Ich glaube, dass wir zu Hause einen Anspruch an uns stellen, dem wir dann nicht gerecht werden", analysiert Trainer Jan Siewert. Das Team nehme sich vor den eigenen Fans, Freunden und Familien zu viel vor, verkrampfe dann.