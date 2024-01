Keitel verlässt Freiburg im Sommer

Nach dann 13 Jahren im Verein wird Yannik Keitel (23) im kommenden Sommer den SC Freiburg verlassen. Sportdirektor Klemens Hartenbach bestätigte dies dem kicker. In einem offenen Austausch sei man übereingekommen, dass die Zeit für einen Tapetenwechsel gekommen sei. Die Breisgauer werden ihr Eigengewächs zwar ablösefrei verlieren, Hartenbach hält eine Rückkehr des Mittelfeldspielers in einigen Jahren aber für möglich. In puncto neuer Arbeitgeber führt die Spur zum VfB Stuttgart, was auch "Sky" berichtet.