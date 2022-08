Keita-Ruel geht ab sofort für Waldhof Mannheim auf Torejagd

Der SV Waldhof Mannheim rüstet nach und verstärkt die Offensive mit Daniel Keita-Ruel. Der 32-jährige Stürmer war zuletzt vereinslos.

Daniel Keita-Ruel hat am Donnerstag beim SV Waldhof unterschrieben. Wie lange sein Vertrag läuft, das teilte der Drittligist nicht mit.

Cheftrainer Christian Neidhart jedenfalls freut sich über eine weitere Alternative für die Offensive, welche sich jüngst beim 2:6 in Meppen eher unproduktiv zeigte. "Er bringt weitere Physis in unsere Mannschaft und versucht im Strafraum zum Abschluss zu kommen", sagt Neidhart über Keita-Ruel und betont: "Jetzt müssen wir ihn so schnell wie möglich in die Mannschaft integrieren."

Keita-Ruel bringt die Erfahrung aus 100 Zweitligaspielen mit nach Mannheim. Für die SpVgg Greuther Fürth und den SV Sandhausen erzielte der Mittelstürmer dabei 32 Tore. Auch die 3. Liga kennt Keita-Ruel bereits aus 43 Partien (15 Tore) für Fortuna Köln und den Wuppertaler SV.

Eine Ablöse müssen die Buwe nicht zahlen, da Keita-Ruel seit der Vertragsauflösung in Sandhausen im Februar vereinslos war. Nach seinem ablösefreien Wechsel von Fürth zum SVS im Sommer 2020 hatte Keita-Ruel zunächst gezündet, doch in seiner zweiten Saison am Hardtwald wollte es einfach nicht laufen für den 32-Jährigen.

Nun schlägt er ein neues Kapitel auf. In der 3. Liga beim SV Waldhof Mannheim. "Es reizt mich wirklich sehr, hier zukünftig auf Torejagd zu gehen", erklärte Keita-Ruel.

