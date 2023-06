Keita: "Mir ist Werder schon damals aufgefallen"

Naby Keita weiß, dass er mit seinem Wechsel zu Werder Bremen viele überrascht hat. Der Ex-Liverpooler erklärt, warum er es für die richtige Entscheidung hält.

"Ich freue mich, in jedem Spiel drei Punkte zu holen", sagt Naby Keita in einem Video, das er für die Fans des SV Werder Bremen aufgenommen hat, und ungefähr auf diesem Euphorie-Level dürften sich die meisten von ihnen seit diesem Freitag ebenfalls befinden. Einen Champions-League-Sieger und Klub-Weltmeister im besten Fußballeralter holen die Grün-Weißen schließlich nicht gerade regelmäßig, schon gar nicht ablösefrei.

"Ich verstehe, dass sich viele Leute fragen, warum ich den Schritt vom FC Liverpool zu Werder Bremen gehe", sagt Keita selbst in seinem ersten Interview nach dem überraschenden Transfer auf der Bremer Klubwebsite. Dass der 28-jährige Mittelfeldspieler nach fünf Premier-League-Jahren in die Bundesliga zurückkehrt, kommt überraschend; dass er zu den Bremer wechselt, die Verbindlichkeiten von über 30 Millionen Euro plagen, erst recht. Für seinen Wechsel nimmt er starke Gehaltseinbußen in Kauf.

Keita: "Es wird sicherlich einige geben, die Werder nicht so viel zutrauen"

"Als ich mit dem Trainer und dem Sportdirektor sprach, erzählten sie mir vom Projekt des Vereins. Danach habe ich mir viele Gedanken gemacht - auch mit meiner Familie. Am Ende musste ich mich entscheiden, und ich habe mich für Werder Bremen entschieden", erklärt Keita. "Ich bin sehr glücklich über diese Entscheidung, und werde in der kommenden Saison mit der Mannschaft alles geben."

Bevor er 2018 für rund 60 Millionen Euro von RB Leipzig nach Liverpool wechselte, hatte Keita zu den begehrtesten Spielern der Bundesliga gehört. Nun wollte er gerne wieder nach Deutschland zurück. "Ja, ich habe die Zeit sehr vermisst. Aber jetzt bin ich zurück in der Bundesliga und hoffe, an die alten Zeiten anknüpfen zu können. Natürlich haben sich einige Dinge geändert. Als ich in England war, habe ich immer wieder Bundesliga geschaut und gesehen, dass es viele talentierte junge Spieler gibt. Jetzt bin ich wieder da und werde noch härter arbeiten, um meinem Team zu helfen."

Gegen Werder traf Keita besonders gern

Auf konkrete Ziele will sich Keita, der in den vergangenen Jahren immer wieder von Verletzungen geplagt war, nicht festlegen - weder mit seinem neuen Klub noch persönlich. "Es wird sicherlich einige geben, die Werder nicht so viel zutrauen, aber ich freue mich auf die kommenden Aufgaben. Ich habe mir Videos von Werder angesehen und denke, wenn ich der Mannschaft mit meiner Qualität helfen kann, werden wir in der nächsten Saison erfolgreich sein. Ich glaube ganz fest an die Möglichkeiten mit dieser Mannschaft."

Und dass er selbst gegen keinen Bundesligisten häufiger traf als gegen Werder? "Ich erinnere mich an die Tore", sagt Keita, dem in drei Duellen drei Tore gelangen. "Mir ist Werder schon damals aufgefallen. Es war großartig. Als wir zu Hause in Leipzig spielten, habe ich den Ball im Mittelfeld bekommen und habe nach einem Sololauf getroffen. Ich hoffe, das für Werder Bremen wiederholen zu können."