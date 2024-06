Keita enttäuscht die Profi-Kollegen, Nübel imponiert - Kritik an Schiris

Bei der traditionellen Spielerumfrage des kicker stimmten diesmal 227 Bundesliga-Profis ab - wie immer anonym. Wer sind aus Sicht der Protagonisten die Tops und Flops der vergangenen Saison? Teil 1 widmet sich der Bundesliga.

Imponierendster Feldspieler: Florian Wirtz

Die Auswahl an Leverkusener Spielern, die auf dem Weg zur Meisterschaft beeindruckende Leistungen zeigten, war alles andere als gering: Granit Xhaka, der zuverlässige Taktgeber. Alejandro Grimaldo, der filigrane Kunstschütze. Victor Boniface, der kraftvolle Torjäger. Und dennoch stellte einer aus Sicht der Bundesliga-Profis alle anderen in den Schatten: Florian Wirtz hat mehr als der Hälfte seiner Kollegen in der Liga am meisten imponiert.

Ein klareres Ergebnis bei der Frage nach dem besten Feldspieler schaffte zuletzt der damalige Münchner Robert Lewandowski im Sommer 2021 mit 71 Prozent. Der Bayern-Profi mit den meisten Stimmen war diesmal Jamal Musiala auf Platz 5, umrahmt von zwei Stuttgarter Torjägern. Für Harry Kane reichte es trotz 36 Treffern nur zu Rang 7. Im Vorjahr hatte noch Randal Kolo Muani im Trikot von Eintracht Frankfurt gewonnen.

Größte Enttäuschung unter den Feldspielern: Naby Keita

"Heutzutage sagt man wohl No-Brainer dazu", kommentierte Frank Baumann im vergangenen Sommer die Verpflichtung von Naby Keita. Werders Sportchef wollte ausdrücken, dass er angesichts der Kombination aus sportlicher Qualität und finanziellem Risiko nicht lange nachzudenken brauchte, bevor er den Guineer ablösefrei zu Werder holte. Doch das vermeintliche Schnäppchen entpuppte sich als Flop - auch aus Sicht der Bundesliga-Profis.

Für jeden Vierten von ihnen war der Ex-Leipziger und -Liverpooler die größte sportliche Enttäuschung der Saison. Damit endet eine kuriose Serie: Zuletzt kam der Absteiger unter den Feldspielern dreimal in Folge vom FC Bayern: Auf Joshua Kimmich folgten Marcel Sabitzer und Sadio Mané. Diesmal stehen mit Dayot Upamecano, Leon Goretzka, Min-Jae Kim, Kimmich und Alphonso Davies fünf Spieler des entthronten Meisters unter den Flop 10.

Imponierendster Torhüter: Alexander Nübel

Mit einer starken Saison beim VfB Stuttgart verdiente sich Alexander Nübel nicht nur eine Berufung in den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann, sondern auch die Anerkennung seiner Kollegen in der Liga. Für fast ein Drittel von ihnen war der 27-Jährige der überzeugendste Keeper der Saison.

Dortmunds Gregor Kobel, der gleichauf mit Heidenheims Kevin Müller auf den besten kicker-Notenschnitt (2,76) aller Schlussmänner kam, wurde von den Profis wie im Vorjahr auf den 2. Platz gewählt. Der Schweizer erreichte dabei einen fast identischen Stimmenanteil wie 2023 (23,0 Prozent), als er Mark Flekken knapp den Vortritt lassen musste. Dritter ist Leverkusens Lukas Hradecky vor Oliver Baumann und Manuel Neuer.

Größte Enttäuschung unter den Torhütern: Jiri Pavlenka

Seinen letzten Auftritt im Tor von Werder Bremen hatte Jiri Pavlenka bereits am 7. Spieltag. Der langjährige Stammkeeper musste danach wegen einer Adduktorenverletzung pausieren und verlor in der Folge seinen Status als Nummer 1 an Michael Zetterer. Für 12,3 Prozent der Profis ist Pavlenka die größte Enttäuschung unter den Torhütern. Knapp dahinter folgen Bochums Manuel Riemann und Frankfurts Kevin Trapp. In beiden vorigen Sommern hatte jeweils Alexander Schwolow den "Spitzenplatz" belegt.

Gewinner unter den Trainern: Xabi Alonso

Überraschend kommt das Ergebnis nicht daher, dennoch ist die Zahl beeindruckend: 137 der 227 teilnehmenden Profis wählten Xabi Alonso zum Gewinner unter den Trainern. Der Vorsprung des Leverkusener Meistercoaches auf den ersten Verfolger ist damit ähnlich deutlich wie der seines Klubs in der Abschlusstabelle. Zweiter ist wie in der Liga Stuttgarts Sebastian Hoeneß.

Der Stimmenanteil des VfB-Coaches hätte im Vorjahr übrigens zu Platz 1 gereicht, Hoeneß und Xabi Alonso kommen zusammen auf stolze 89 Prozent. Doch Vorsicht: Erfolg weckt Erwartungen - frag nach bei Steffen Baumgart oder Urs Fischer. Beide wurden von den Profis zuletzt zum Gewinner unter den Trainern gewählt, der eine 2021/22, der andere 2022/23. Beide verloren im Lauf der Saison 2023/24 ihren Job.

Verlierer unter den Trainern: Nenad Bjelica

Die Amtszeit von Nenad Bjelica bei Union Berlin währte nur gut fünf Monate. Ende November wurde er verpflichtet, Anfang Mai musste er schon wieder gehen. Gerettet haben sich die Köpenicker letztlich ohne den Kroaten, der für knapp ein Fünftel der Bundesliga-Spieler der Verlierer unter den Trainern war.

Der in Wolfsburg entlassene Niko Kovac und Thomas Tuchel, dessen Amtszeit in München mit einer titellosen Saison endete, folgen mit geringem Abstand. Mit Urs Fischer ist noch ein zweiter Union-Trainer unter den fünf Meistgenannten. Im Vorjahr stand übrigens Julian Nagelsmann an erster Stelle.

Positive Überraschung als Klub: VfB Stuttgart

Heidenheims Einzug in den Europapokal als Bundesliga-Neuling? Sensationell! Leverkusens Triumphzug zur ersten Meisterschaft ohne Niederlage? Phänomenal! Doch die noch größere Überraschung ist aus Sicht der Profis der Aufstieg des VfB Stuttgart vom Relegationsteilnehmer 2022/23 zum Vizemeister 2023/24 und Champions-League-Starter 2024/25. Über die Hälfte der Teilnehmer gab ihre Stimme den Schwaben. Neben Stuttgart, Leverkusen und Heidenheim wurde bei dieser Frage kein weiterer Klub genannt.

Negative Überraschung als Klub: 1. FC Union Berlin

Hertha BSC ist nicht mehr in der Bundesliga, aber der Titel "Negative Überraschung der Saison" geht zum dritten Mal in Folge in die Hauptstadt, diesmal an Union Berlin. Die Köpenicker waren vor Jahresfrist noch die positive Überraschung, nun hat sich das Bild komplett gewandelt.

Absteiger Köln sowie Wolfsburg und Gladbach landeten mit deutlichem Abstand dahinter. Auf die in der Liga enttäuschenden Branchengrößen Bayern und Dortmund entfielen je vier Prozent der Stimmen.

Verteidigt Leverkusen den Meistertitel?

Die Werkself will nach der ersten Meisterschaft ihrer Geschichte weiter angreifen - und die Mehrheit der Profis traut der Mannschaft von Xabi Alonso die Titelverteidigung zu. Vor allem die Bayern dürften etwas dagegen haben …

Schiedsrichterleistungen? Eher schlechter geworden

Die Unzufriedenheit mit den Referees ist nach wie vor groß. Über die Hälfte ist der Meinung, dass die Schiris vergangene Saison schlechter geworden sind. 2023 lag dieser Wert sogar bei 60,3 Prozent. Das Ergebnis bleibt alarmierend.

