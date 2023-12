"Keiner von uns ist besser": Jena steckt im Mittelmaß fest

Die deutliche Niederlage im letzten Spiel vor der Winterpause gegen den FSV Zwickau sorgt in Jena für ein angespanntes Weihnachtsfest. Nils Butzen kritisiert die Einstellung, während die Verantwortlichen durch Spielerverkäufe Raum für Neuzugänge schaffen wollen.

Mit einem Erfolgserlebnis wollten die Profis des FC Carl Zeiss Jena in die Winterpause gehen, wollten mit einem Sieg gegen den abstiegsbedrohten FSV Zwickau ins obere Tabellendrittel vorstoßen. Doch daraus wurde nichts - ganz im Gegenteil. Das letzte Heimspiel in diesem Kalenderjahr wurde zum Desaster, die Thüringer gingen mit 2:5 unter.

Eine Erklärung dafür fand Verteidiger Nils Butzen, einer der wenigen, die Normalform erreichten: "Wir haben gespielt wie kleine Jungs", sagte der frühere Zwickauer. Niemand habe sich an diesem Tag für einen Stammplatz empfohlen, lediglich Regionalliga-Mittelmaß geboten. "Heute sah es so aus, als würde Zwickau um den Aufstieg spielen und wir sind schon abgestiegen", fügte Butzen an. Der Abwehrspezialist fordert nun von seinen Mitspielern, dass sie sich selbst hinterfragen. "Jeder sollte über Weihnachten die Zeit nutzen, sich klar zu machen, was man eigentlich macht. Wir sind aktuell im Mittelfeld der Regionalliga, mehr nicht. Das ist unser Leistungsstand, keiner von uns ist besser. Sich dessen bewusst zu werden, ist ein erster Schritt", erklärt er.

Geld durch Spielerverkäufe ist nötig

Eigentlich träumte man im Sommer an den Kernbergen von der Rückkehr in die 3. Liga. Als Vizemeister der vergangenen Saison äußerte man auch diese Ambitionen. Das neue Stadion ist nun fast fertig, da mutiert die Mannschaft zur großen Baustelle. Von den vier gelernten Mittelstürmern traf bislang nur einer, das ist Youngster Benjamin Zank. Rufe des Trainers René Klingbeil nach Verstärkung genau auf dieser Position blieben bei den Funktionären ungehört. Nun ist mit Stefan Böger ein Sportdirektor installiert, der diese Schwachstelle schleunigst mit neuem Personal ausmerzen muss. Um aber einen neuen Spieler zu verpflichten, fehlt das Geld - also klappt das nur, wenn andere gehen. Nur mit solchen Darbietungen wie gegen Zwickau spielt man sich nicht in die Notizbücher anderer Vereine.

Am 4. Januar ist Trainingsauftakt beim FC Carl Zeiss. Die Rückrunde will man nutzen, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Die eigene A-Jugend ist in der Bundesliga gut dabei, zuletzt unterschrieb Kapitän Jannis Werner einen Profivertrag beim FCC. Spätestens ab Sommer soll er im Regionalliga-Team Fuß fassen.

Der Umbruch wird unausweichlich, da die Verträge der meisten Stammkräfte auslaufen. Das allerdings kann auch eine Chance zu Erneuerung sein. Es ist nun an den Profis selbst, ab Januar wieder sportliche Argumente für ein neues Arbeitspapier zu sammeln.