Keiner schaffte es in die Gruppenphase: Die ernüchternde EC-Quali-Bilanz der Play-off-Sieger

Zum dritten Mal in vier Antritten setzte sich die Wiener Austria im Finale des Europacup-Play-offs durch und ergatterte sich den letzten internationalen Startplatz. Dort werden die Veilchen Ende Juli in der 2. Runde der Conference-League-Qualifikation antreten und versuchen, die Gruppenphase zu erreichen. Dass das aber kein einfaches Unterfangen ist, mussten bereits alle Play-off-Sieger in der Vergangenheit feststellen.

Seit der Ligareform in der Saison 2018/19 wird der letzte internationale Startplatz über das Play-off ausgespielt. Insgesamt sechs Finale wurden bislang absolviert, viermal war die Wiener Austria dabei eines der beiden Teams, dreimal konnten die Violetten letztendlich über die erfolgreiche Europacup-Qualifikation jubeln. Auch heuer setzten sich die Veilchen in zwei Duellen gegen den TSV Hartberg durch und dürfen nach lediglich Platz acht in der Liga nun doch noch über den Sprung auf das internationale Parkett jubeln.

Die Oststeirer hingegen verpassten es, sich erstmals seit 2020 wieder in einem europäischen Klubbewerb messen zu dürfen und stehen trotz Tabellenplatz fünf mit leeren Händen da. Doch um die kommende Qualifikation zu überstehen und eine europäische Gruppenphase zu erreichen, benötigt es einige starke Auftritte, was sich bei den vergangenen Play-off-Siegern schon oftmals als Stolperstein erwies.

Play-off-Sieger 2018/19: Sturm Graz

Der erste Klub, der über den Gewinn des Play-offs jubeln durfte, war 2019 der diesjährige Meister Sturm Graz. Die Steirer setzten sich damals im Hinspiel gegen Rapid in Wien-Hütteldorf mit 2:1 durch und erreichten trotz der 0:1-Heimniederlage im Rückspiel aufgrund der damals noch existierenden Auswärtstorregel einen internationalen Startplatz. Dort stiegen die "Blackies" damals in der 2. Runde der Europa-League-Qualifikation ein und trafen auf den norwegischen Vertreter FK Haugesund. Nach einer 0:2-Auswärtsniederlage im Hinspiel war trotz eines 2:1-Heimsieges im Rückspiel aber bereits nach zwei Spielen schon wieder Schluss und der Traum vom Europacup geplatzt.

Play-off-Sieger 2019/20: TSV Hartberg

Im Jahr darauf standen mit dem TSV Hartberg und der Wiener Austria erneut ein Team aus der Steiermark sowie eines aus Wien im Finale des Europacup-Play-offs. Dort feierten die Oststeirer einen 3:2-Auswärtssieg im Hinspiel in der Bundeshauptstadt und legten damit den Grundstein für den Aufstieg. Im Rückspiel genügte der damals schon von Markus Schopp trainierten Hartberg-Mannschaft ein torloses Unentschieden, um die erstmalige Qualifikation für einen internationalen Startplatz zu fixieren. Dort bekamen es die Oststeirer in der 2. Runde der Europa-League-Qualifikation mit dem polnischen Klub Piast Gliwice zu tun. Aufgrund der damals herrschenden Corona-Pandemie wurde der Aufstieg aber nur in einem Duell entschieden. Trotz eines beherzten Auftritts musste sich der Außenseiter aus Hartberg aber knapp mit 2:3 geschlagen geben und nach nur einem Spiel schon wieder Abschied von der europäischen Bühne nehmen.

Play-off-Sieger 2020/21: Austria Wien

Ein Jahr darauf fand sich die Wiener Austria erneut im Finale des Europacup-Play-offs wieder. Dieses Mal hieß der Gegner Wolfsberger AC. Mit einem deutlichen 3:0-Heimsieg im Hinspiel brachten die Violetten die erfolgreiche Qualifikation bereits früh auf Schiene, ein 2:1-Erfolg im Rückspiel machte dann alles klar. Für die Violetten vom Verteilerkreis bedeutet das die Teilnahme an der 2. Runde der Conference-League-Qualifikation, wo sie allerdings einen der größten Dämpfer der Vereinsgeschichte hinnehmen mussten. Gegen den isländischen Erstligisten UMF Breidablik kam man zuhause im Hinspiel nicht über ein enttäuschendes 1:1 hinaus und benötigte daher im Rückspiel einen Sieg, um die erste Hürde zu überstehen. Doch aus diesem Vorhaben wurde nichts: Nach 24 Minuten lag man bereits mit 0:2 zurück, der Anschlusstreffer von Dominik Fitz in der 68. Minute kam zu spät, um die Niederlage und das frühe Europacup-Aus doch noch abzuwenden.

Play-off-Sieger 2021/22: Rapid Wien

In der Saison 2021/22 lautete das Endspiel im Europacup-Play-off WSG Tirol gegen Rapid Wien. Die Tiroler konnten sich im Halbfinale gegen den LASK durchsetzen, mussten dann im Hinspiel gegen die Grün-Weißen aus Hütteldorf aber eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Auch im Rückspiel setzte es für die Silberberger-Truppe eine 0:2-Pleite, weshalb der Favorit aus der Bundeshauptstadt schlussendlich die erfolgreiche Europacup-Qualifikation sicherstellen konnte. Dort ging es in der 2. Runde der Conference-League-Qualifikation mit einem torlosen Remis und dem 2:1-Erfolg auswärts gegen den polnischen Klub Lechia Gdansk erfolgreich los und ging mit dem Aufstieg gegen Neftci Baku aus Aserbaidschan nach Verlängerung in das Play-off auch positiv weiter. Dort blamierten sich die Hütteldorfer allerdings gegen den Schweizer Zweitligisten FC Vaduz aus Liechtenstein und mussten nach einem 1:1 im Hinspiel und einer 0:1-Niederlage im Rückspiel vor heimischer Kulisse das Aus und das Verpassen der Gruppenphase schlucken. Für Cheftrainer Ferdinand Feldhofer war wenig später Schluss bei Rapid.

Play-off-Sieger 2022/23: Austria Wien

Erneut schaffte es die Wiener Austria in das Finale des Europacup-Play-offs. Bereits zum dritten Mal durften die Violetten um den letzten internationalen Startplatz kämpfen und sorgten zum zweiten Mal für einen positiven Ausgang. Nach einem mühevollen 1:1 im Hinspiel gegen den damaligen Aufsteiger Austria Lustenau, ließen die Veilchen mit einem deutlichen 5:0-Heimsieg im Rückspiel aber keine Zweifel aufkommen und sicherten sich souverän die Teilnahme am internationalen Geschäft. Mit zwei Siegen gegen den bosnischen Vertreter Borac Banja Luka startete man erfolgreich in die Conference-League-Qualifikation und hatte nach einem 2:1-Auswärtssieg gegen Legia Warschau in der 3. Runde auch gute Chancen, die nächste Runde zu erreichen. Doch nach einer spektakulären 3:5-Niederlage, wo die Austria aus einem 0:3-Rückstand noch ein 2:3 machte und schlussendlich erst durch einen Treffer in der zehnten Minute der Nachspielzeit das K.o. erlitt, war die europäische Reise für die Wiener noch vor der Gruppenphase vorbei.

Play-off-Sieger 2023/24: Austria Wien

Aller guten Dinge sind drei. Zum vierten Mal trat die Wiener Austria im Finale des Europacup-Play-offs an, zum dritten Mal gingen die Veilchen als Sieger hervor. Mit einem 2:1 in Wien und einem 1:0 in Hartberg gelang unter Interimscoach Christian Wegleitner letztendlich die erfolgreiche Qualifikation für die Conference-League-Qualifikation. Dort werden die Violetten erneut in der 2. Runde starten und dabei hoffen, als erster österreichischer Play-off-Sieger endlich den Sprung in eine europäische Gruppenphase zu schaffen. Nach sechs Jahren wäre es definitiv an der Zeit, die bislang ernüchternde Negativserie der Play-off-Sieger endlich zu einem Ende zu bringen.