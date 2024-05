Keiner reicht ansatzweise an Kane heran: Die Torschützenkönige Europas

Die Treffsicherheit Harry Kanes ist in Europa unübertroffen. Doch wer sind die anderen Torschützenkönige des Kontinents? Eine Übersicht.

Die 28 Tore von VfB-Stürmer Serhou Guirassy in der Bundesliga hätten in so mancher europäischer Topliga bereits zur Torjägerkrone gereicht, in Deutschland aber staubte der alles überragende Harry Kane die begehrte kicker-Kanone ab.

Die 36 Tore des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft in seinen ersten 32 Bundesliga-Einsätzen suchen ihresgleichen. Hinter dem Bayern-Torjäger und Stuttgarts treffsicherstem Angreifer landete Leipzigs Lois Openda mit 24 Toren auf dem Treppchen.

Ein Tor weniger als Guirassy schoss Erling Haaland in der Premier League - und landete doch zum zweiten Mal in Folge ganz oben. Nach seinen 36 Rekordtreffern in der Vorsaison lief der Norweger diesmal mit 27 Toren ins Ziel ein. Direkt dahinter landete Chelseas Überflieger Cole Palmer mit 22 Toren, gefolgt von Ex-Dortmunder Alexander Isak in Diensten von Newcastle United (21 Treffer).

Bereits zum sechsten Mal in Folge (!) Torschützenkönig der Ligue 1 wurde indes Kylian Mbappé, der PSG nach seinen 27 Toren in der gerade abgelaufenen Saison - wohl gen Madrid - verlassen wird. Jonathan David (Lille) und Alexandre Lacazette (Lyon) liefen jeweils mit 19 Treffern auf dem Treppchen ein, das Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille) mit 17 Toren knapp verpasste.

Konaté dominiert in Österreich - Minimalisten in der Schweiz

In Österreich konnte sich Salzburgs Top-Torjäger Karim Konaté ein wenig über die verpasste Meisterschaft hinwegtrösten: Seine 20 Tore in 29 Partien sind unübertroffen, Rapid-Angreifer Marco Grüll kam "nur" auf 13 Treffer, Ex-Schalker Donis Avdijaj (Hartberg) wie zwei weitere Profis auf zwölf Tore.

Ein echtes Schneckenrennen bot sich in der Schweiz, wo Luganos Angreifer Zan Celar mit gerade mal 13 Toren erfolgreichster Stürmer war. Ex-Stuttgarter Chadrac Akolo (St. Gallen) und Joel Monteiro (Young Boys Bern) beendeten die Saison mit je zwölf Treffern.

In den Niederlanden gab es gleich zwei Sieger am Ende: Ex-Gladbacher Luuk de Jong (PSV) und Ex-Bochumer Evangelos Pavlidis (Alkmaar) liefen mit je 29 Treffern Seite an Seite ins Ziel ein. 23 Tore reichten dem mexikanischen Nationalstürmer Santiago Gimenez (Feyenoord) nur für Rang drei. Ex-Leipziger Brian Brobbey (Ajax) landete mit 18 Treffern auf Platz vier.

Gyökeres dominant - Shankland Schottlands Sieger

Kein Kraut gewachsen war in Portugal gegen Viktor Gyökeres, der nicht nur wegen seines mysteriösen Jubels in ganz Europa Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dem schwedischen Stürmer in Diensten von Meister Sporting gelangen in 33 Einsätzen 29 Tore. Auf den Plätzen folgen Simon Banza (Braga, 21 Tore) und Rafa Mujica (FC Arouca, 20).

In Schottland machte Nationalstürmer Lawrence Shankland (Heart of Midlothian) in 32 Spielen 21 Tore und war unerreicht. James Tavernier von den Glasgow Rangers kam auf 17 und Aberdeens Bojan Miovski auf 14 Treffer.

Sörtloh, Lautaro und Icardi vor Triumphen

In drei weiteren wichtigen europäischen Ligen ist noch keine finale Entscheidung gefallen: In Spaniens La Liga hat der ehemalige Leipziger Alexander Sörloth mit 23 Toren vor dem letzten Spieltag die besten Karten auf die "Pichichi"-Trophäe. Durch seinen jüngsten Viererpack gegen Real Madrid bleiben Gironas Artem Dovbyk (21) und Reals Jude Bellingham (19) nur die Plätze zwei und drei.

In der Serie A kommt noch weniger Spannung auf, weil Inters Lebensversicherung Lautaro Martinez mit 24 Toren bereits acht vor Juve-Angreifer Dusan Vlahovic und neun vor Vorjahressieger Victor Osimhen (Napoli) liegt.

Eine Vorentscheidung ist wohl auch schon in der Türkei gefallen, wo Mauro Icardi von Spitzenreiter Galatasaray mit 23 Treffern drei vor Edin Dzeko von Verfolger Fenerbahce und fünf vor Sivas-Stürmer Rey Manaj steht.