"Keinen Schritt weniger": Setzt der Jahn auch in Ingolstadt seine Serie fort?

Vor dem Spiel in Ingolstadt lobt Jahn Regensburgs Trainer Joe Enochs die Spielweise seiner Mannschaft, warnt aber auch vor der Spielstärke des Gegners.

Will gegen Ingolstadt den dritten Sieg in Serie: Jahn-Coach Joe Enochs. IMAGO/Zink

16 Punkte aus den ersten neun Spielen, und das mit einem Torverhältnis von "nur" 10:6 - die Effizienz von Jahn Regensburg in der ersten Saisonphase lässt sich an diesen Zahlen ablesen. Platz drei belegt das Team von Joe Enochs derzeit. Und der Coach lobt seine Mannschaft dafür: "Wir spielen richtig gut gegen den Ball. Es ist schwer, gegen uns ein Tor zu schießen. Wenn wir dann vorne viele Chancen haben, dann werden wir auch unsere Tore machen."

Gegen spielstarke Schanzer "PS auf die Straße bringen"

Insbesondere die letzten beiden Auftritte, der 1:0-Sieg in Aue sowie der 2:0-Heimerfolg gegen Mannheim unter der Woche, haben es dem Jahn-Trainer angetan. Der Amerikaner hob hervor, wie "giftig und griffig" seine Spieler gegen den Ball gearbeitet hätten. Daran gelte es im anstehenden Donauderby gegen den FC Ingolstadt (Sonntag, 19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) anzuknüpfen: "Wir dürfen keinen Schritt weniger machen, als in den letzten Spielen. Eher müssen es mehr sein."

Wir dürfen keinen Schritt weniger machen, als in den letzten Spielen. Eher müssen es mehr sein. Joe Enochs vor dem Spiel gegen den FC Ingolstadt

Denn Enochs kennt die Stärken der Schanzer: "Ingolstadt ist sehr spielstark. Wenn sie zum Spielen kommen, dann kriegen wir Probleme." Gerade zuhause habe der FCI bewiesen, dass er jede Mannschaft schlagen kann. Darüber hinaus verfügen die Schanzer über einen breiten Kader, sodass sie auch prominente Ausfälle wie die von Marcel Costly (Achillessehnenverletzung) und Ryan Malone (Gelbsperre) problemlos auffangen könnten. "Wir müssen daher auf uns schauen und unsere PS auf die Straße bringen, wie wir es in den letzten Spielen getan haben", gibt der Jahn-Coach die Marschroute vor. Schließlich soll der dritte Sieg in Serie eingefahren werden.

Ballas und Anspach fehlen weiter

Personell kann der 52-Jährige dabei fast aus den Vollen schöpfen. "Wir haben den Jungs die letzten beiden Tage freigegeben. Wir hoffen, dass sie sich gut regeneriert haben, um gute Leistungen zu bringen", so Enochs. Lediglich für Florian Ballas und Niclas Anspach käme die Partie in Ingolstadt noch zu früh, beide werden weiter fehlen. Und ein weiteres Plus machte der Trainer aus: Ob der kurzen Anreise werden 1.500 Jahn-Fans das Team nach Ingolstadt begleiten, trotz der fanunfreundlichen Anstoßzeit um 19.30 Uhr am Sonntag. "Das ist echt super", freut sich der Amerikaner über den Auswärtssupport.

Obwohl Enochs sein Team in der Pressekonferenz auffallend lobte, gab er auch zu bedenken, dass sich sein Team weiter in einem Prozess befinde. So mangele es noch an der Abstimmung untereinander in der Arbeit gegen den Ball und auch aus Standardsituationen müsse der Jahn noch torgefährlicher werden. "Doch es ist gut, dass noch nicht alles funktioniert, wie wir uns das vorstellen", witzelte Enochs. "Denn sonst hätte ich ja nichts mehr zu tun."