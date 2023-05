Keine Zweifel mehr an Xhakas Kommen

Bayers Planungen für die kommende Saison laufen auf Hochtouren. Nach dem brasilianischen Rechtsverteidiger Arthur (America FC) und Benficas Linksverteidiger Alejandro Grimaldo soll auch Arsenal-Mittelfeldspieler Granit Xhaka in Leverkusen unterschreiben. Daran, dass dies so kommt, hat bei Bayer 04 niemanden mehr Zweifel.

Vergangene Woche berichtete der kicker, dass Bayer 04 gute Karte besitzt, Granit Xhaka vom FC Arsenal zu verpflichten. Hintergrund: Den früheren Spieler von Borussia Mönchengladbach zieht es aus privaten Gründen (seine Frau stammt aus dem Rheinland) zurück in die Bundesliga. Jetzt sind selbst bei Bayer 04 intern auch die letzten Zweifel weggewischt, dass der Transfer des 30-Jährigen, der eine Ablöse von höchstens 15 Millionen Euro kosten wird, noch platzen könnte.

Dass zuletzt auch Mönchengladbach und Borussia Dortmund mit Xkaha in Verbindung gebracht wurden, beunruhigt in Leverkusen jedenfalls niemanden. Weil die Bayer-Verantwortlichen über die Person von Geschäftsführer Simon Rolfes seit dem vergangenen Sommer, als Arsenal aber 30 Millionen Euro als Ablöse aufrief, immer den Kontakt zu dem Strategen gehalten und das Rennen offensichtlich gemacht haben.

Mit dem Schweizer Nationalspieler, der bei Arsenal noch bis 2024 unter Vertrag steht, ist sich Bayer grundsätzlich einig sein. Über einen Kontrakt mit einer Laufzeit von vier Jahren für den im September 31 Jahre alt werdenden Xhaka wird Bayer für den Linksfuß das niedriger als in England ausfallende Jahresgehalt in gewisser Form kompensieren können.

Unterschrieben ist zwangsläufig noch kein Vertragsdokument. Doch dass dies so kommen wird, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Und inzwischen ist es auch gut möglich, dass der Transfer schneller über die Bühne geht, als ursprünglich erwartet.

So versuchten die Leverkusener Bosse, das Thema bislang auf möglichst kleiner Flamme zu kochen. Spielen die Gunners doch noch um den Titel in der englischen Premier League. Deshalb möchte der Bundesligist jegliche Störfeuer für Arsenal im Titelrennen vermeiden, um die Ausgangsposition in den Ablöseverhandlungen mit Arsenal nicht zu verschlechtern.

Doch mit der jüngsten Niederlage Arsenals gegen Brighton & Hove Albion (0:3) sind die Hoffnungen auf Platz 1 bei Arsenal nur noch theoretischer Natur. Bei aktuell vier Punkten Rückstand auf Manchester City und nur noch zwei Spielen für Arsenal in dieser Premier-League-Saison könnte die endgültige Entscheidung schon am Wochenende fallen, wenn Arsenal bei Nottingham Forest antritt und ManCity den FC Chelsea empfängt.

Rice oder Caicedo als Xhaka-Ersatz?

Und je schneller die Entscheidung im englischen Titelrennen feststeht, desto zügiger kann auch der Xhaka-Deal nach Leverkusen vorangetrieben werden. Zumal sich Arsenal, das sein Mittelfeld verjüngen möchte, schon um Ersatz für Xhaka bemüht. West Hams Declan Rice und Moises Caicedo von Brighton & Hove werden beide unabhängig voneinander als mögliche Zugänge gehandelt.