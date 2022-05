"Keine Zweifel" in Liverpool: Salah und van Dijk werden für Champions-League-Finale fit

Aufatmen beim FC Liverpool. Der Einsatz von Mohamed Salah und Virgil van Dijk im Champions-League-Finale gegen Real Madrid am 28. Mai in Paris ist nicht in Gefahr.

Torjäger Salah, der gute Karten hat, zum dritten Mal Torschützenkönig der Premier League zu werden, war im FA-Cup-Finale gegen Chelsea am Samstag schon in der 33. Minute wegen einer Leistenblessur ausgewechselt worden, Abwehrchef van Dijk musste zu Beginn der Verlängerung wegen Kniebeschwerden vom Platz.

"Sie sind beide okay", beruhigte Jürgen Klopp im Vorfeld des Spiels beim FC Southampton am Dienstag die Nerven der Liverpool-Fans und betonte: "Das Ziel für beide ist, dass sie am Wochenende mitwirken können." Entweder von Beginn an oder als Einwechselspieler. "Es sieht sehr gut aus und wir haben keine Zweifel, was das Champions-League-Finale angeht."

Geht das Titelrennen bis zum letzten Spieltag weiter?

Auf jeden Fall fehlen werden Salah und van Dijk, den Klopp ohnehin geschont hätte, am Dienstagabend in Southampton. Dort müssen die Reds gewinnen, wenn sie das Titelrennen bis zum letzten Spieltag offenhalten wollen. Nachdem Manchester City bei West Ham United nur zu einem 2:2 kam, könnte Liverpool im St. Mary’s Stadium bis auf einen Punkt an den Tabellenführer herankommen.

Dann käme es am Sonntag (17 Uhr) zum Fernduell. Liverpool empfängt am 38. Spieltag die Wolverhampton Wanderers, City erwartet das von Liverpool-Legende Steven Gerrard trainierte Aston Villa, das mit Philippe Coutinho einen weiteren ehemaligen Reds-Akteur in seinen Reihen hat.

Sollte Liverpool in der Meisterschaft leer ausgehen, erhalten Klopps Schützlinge am 28. April im Stade de France noch die Chance auf die - nach League Cup und FA Cup - dritte Pokal-Trophäe in dieser Saison. Insbesondere Salah hat mit Finalgegner Real Madrid noch eine Rechnung offen.