Keine Zukunft für Wendt in Darmstadt

Nachwuchskeeper Max Wendt verlässt den SV Darmstadt 98. Der 18-Jährige hatte in der vergangenen Saison einen Profivertrag und trainierte regelmäßig als vierter Torwart mit der Mannschaft. Für einen Einsatz oder zumindest einen Platz auf der Bank bei einem Pflichtspiel reichte es jedoch nicht. Wendt habe keine Zukunft in Darmstadt, sagte Sportdirektor Paul Fernie, auch nicht für die neue Top-Talente-Mannschaft der Lilien, die ab der kommenden Saison in der Hessenliga antritt.