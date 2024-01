Keine Zukunft bei Rapid: Ante Bajic kehrt nach Ried zurück

Der SK Rapid hat am Freitag den Abgang von Ante Bajic vermeldet. Der 28-jährige Offensivmann kehrt zu seinem Ex-Verein SV Ried zurück.

Unmittelbar vor dem Vorbereitungsstart hat der SK Rapid den Abgang von Ante Bajic bekanntgegeben. Der Offensivspieler wird ab sofort in der 2. Liga für seinen Ex-Klub Ried auf Torjagd gehen. Bajic unterschrieb bei den Innviertlern einen Vertrag bis 2027, über die Ablösemodalitäten vereinbarten die beiden Vereine Stillschweigen.

"Das vergangene halbe Jahr war aus sportlicher Sicht alles andere als einfach für Ante. Der Konkurrenzkampf auf den offensiven Positionen ist ein sehr hoher, deswegen konnten wir ihm auch für das Frühjahr nicht mehr Spielzeit in Aussicht stellen", begründete Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer den Abgang des 28-Jährigen. Bajic, der im Sommer 2022 von Ried zu Rapid gewechselt war, kam in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend lediglich zu zwölf Einsätzen.

Bajic spielte bereits von 2018 bis 2022 für Ried

Insgesamt lief Bajic in seinen eineinhalb Jahren bei Rapid 45-mal für Grün-Weiß auf. "Auch wenn ich mir mehr sportlichen Erfolg mit diesem großartigen Verein gewünscht hätte, waren die letzten eineinhalb Jahre sehr wichtig für meine sportliche Entwicklung", meinte der gebürtige Innviertler, der in seiner Heimat nun wieder Fuß fassen will. Bajic spielte bereits von 2018 bis 2022 bei Ried.

"Ich kenne den Verein und möchte in Ried spielerisch wieder dorthin zurückkommen, wo ich schon war, und der Mannschaft mit meinen Toren und Assists weiterhelfen", erklärte Bajic. In der 2. Liga liegt Ried derzeit auf dem zweiten Platz, der Rückstand auf Tabellenführer GAK beträgt allerdings bereits acht Zähler.