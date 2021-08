"Keine zufriedenstellende Situation": Münster und van Eijma gehen getrennte Wege

Regionalligist Preußen Münster und Roshon van Eijma gehen ab sofort getrennte Wege - aufgrund durchaus kurioser Bedingungen.

Bereits während der gesamten Saisonvorbereitung hatte van Eijma gefehlt, nun wurde sein Vertrag beim SC Preußen Münster im beidseitigen Einvernehmen vorzeitig aufgelöst. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Der 23-Jährige empfehle sich aufgrund seiner Pflichten für die Nationalelf von Curacao nicht mehr für die Stammelf in der Regionalliga West.

Die vielen Nationalmannschaftsabstellungen waren am Ende nicht mehr realisierbar. Peter Niemeyer

"So schön es ist, einen Nationalspieler in den eigenen Reihen zu haben, so groß sind auch die damit verbundenen Schwierigkeiten. Für einen Regionalligisten, der in seinem Spielplan keine Länderspielpausen vorgesehen hat, waren die vielen Nationalmannschaftsabstellungen am Ende leider nicht mehr realisierbar. Sowohl für den Spieler, als auch für den Klub war das keine zufriedenstellende Situation", erklärt Sportdirektor Peter Niemeyer die Vertragsauflösung.

Aufgrund zahlreicher Länderspiele kein Platz mehr im Stammkader

Im September 2020 wechselte der 23-Jährige aus der zweiten niederländischen Liga zu den Preußen. Zuvor spielte er vier Jahre lang für Roda JC. Vergangene Spielzeit stand van Ejma elfmal in der Regionalliga West auf dem Platz, davon dreimal über 90 Minuten. Jedoch entwickelte sich der Abwehrspieler in dieser Zeit zum Nationalspieler für Curacao und schaffte es aufgrund zahlreicher Länderspiele nicht in den Stammkader.

Das nächste Saisonspiel wird somit ohne van Eijma stattfinden. Am Samstag gastiert Preußen Münster bei Borussia Mönchengladbach II (16 Uhr). Nach dem 1:0-Sieg am ersten Spieltag gegen Alemannia Aachen befindet sich das Team derzeit auf dem siebten Tabellenplatz, teilt sich diesen jedoch mit Düsseldorf II sowie Köln II.