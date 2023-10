Keine WM-Bewerbung mit Australien: Indonesien unterstützt Saudi-Arabien

Die WM 2034 wird nicht in Australien und Indonesien stattfanden. Der indonesische Verband sicherte am Mittwoch der saudi-arabischen Bewerbung seine Unterstützung zu.

Der WM-Pokal wird 2034 definitiv nicht in Indonesien überreicht. DeFodi Images via Getty Images

Mit Indonesien verabschiedet sich ein möglicher Bewerber aus dem Rennen um die Austragung der WM 2034. Eine Kehrtwende, nachdem der Verband in der Vorwoche noch sein Interesse an einer gemeinsamen Ausrichtung des Turniers in Zusammenarbeit mit unter anderem Australien bekundet hatte.

"Indonesien unterstützt die Bewerbung Saudi-Arabiens um die Ausrichtung der FIFA-Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2034", erklärte Verbandspräsident Erick Thohir in einem Statement am Mittwoch und kündigte dabei künftige Bewerbungen des Inselstaats an. "Indonesien bereitet sich weiterhin auf seine Bewerbung um die Ausrichtung einer FIFA-Weltmeisterschaft nach 2034 sowie anderer FIFA-Wettbewerbe vor."

Saudi-Arabien gilt ohnehin als Favorit auf die Austragung der Endrunde 2034, da aufgrund der Statuten der FIFA nur wenige Alternativen in Frage kommen. Wegen des Rotationsprinzips ist es nur Bewerbern aus Asien und Ozeanien gestattet, eine Bewerbung einzureichen; mit Mexiko und USA (2026) aus Mittel- bzw. Nordamerika sowie dem Sextett aus Afrika, Europa und Südamerika (2030) sind alle weiteren Verbände bereits an den beiden vorherigen Turnieren beteiligt.

Indonesien war Teil zweier Bewerbungs-Optionen

Innerhalb des asiatischen Fußballverbands wird es keine konkurrierende Bewerbung geben, weshalb einzig jener aus Ozeanien einer WM in Saudi-Arabien noch im Weg stehen dürfte. Im Raum stand eine Ausrichtung in Australien, Indonesien und Neuseeland sowie ein Turnier in Australien, Indonesien, Malaysia und Singapur.

Beiden Varianten schob der indonesische Verband nun zunächst einen Riegel vor. Nichtsdestotrotz besteht weiterhin die Möglichkeit einer ozeanischen Bewerbung, das Feld an möglichen Co-Gastgebern wird jedoch immer dünner.