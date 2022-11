"Keine wilden Sachen": Civa verlängert bei Lok Leipzig

Der 1. FC Lok Leipzig hat ein wichtiges Puzzleteil für seine Zukunftsplanung gelegt und den Vertrag mit Trainer und Sportdirektor Almedin Civa bis 2025 verlängert.

Was 2020 begann, wird wohl noch eine ganze Weile fortgesetzt: Almedin Civa hat beim 1. FC Lok Leipzig bis 30. Juni 2025 verlängert. Der Vertrag des 50-Jährigen, der beim Regionalligisten sowohl Trainer als auch Sportdirektor ist, gilt für 3. Liga und Regionalliga.

Daraus abzuleiten, dass die Lok möglichst bald im ICE-Tempo in Richtung Aufstieg dampfen muss, wäre allerdings ein Trugschluss, wenn man die Worte der Verantwortlichen hört. Civa sagt in einer Meldung des Traditionsklubs aus Probstheida: "Hier für weitere zwei Jahre zu verlängern, ist mir nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen leichtgefallen, da die Zukunftsausrichtung des Vereins mit meiner Vorstellung, was in den nächsten Jahren möglich und realistisch ist, identisch ist. Keine wilden Sachen und nur Schritt für Schritt im Sinne des Vereins, das bleibt in der heutigen wirtschaftlichen Situation der einzige richtige Weg."

"Ein starkes Team geworden"

Präsident Thomas Löwe hob nach der Unterschrift die Qualitäten Civas hervor: "'Alme' ist ein hervorragender Fachmann und ein Mensch, mit dem man sehr gerne zusammenarbeitet." Die Worte der Geschäftsführer Martin Mieth und Alexander Voigt gehen in eine ähnliche Richtung: "Wir haben Almedin Civa seit dem ersten Tag bei Lok immer als offenen und professionellen Sportler erleben dürfen. In den zweieinhalb Jahren der engen Zusammenarbeit sind wir ein starkes Team geworden, arbeiten vertrauensvoll und gemeinsam an der stetigen Weiterentwicklung unserer 1. Herrenmannschaft."

Vizepräsident und Sportvorstand Torsten Kracht blickt indes kurz zurück: "'Alme' hat in den letzten Jahren einen sehr guten Job gemacht und trotz schwieriger Rahmenbedingungen eine starke Regionalligamannschaft geformt." Kracht fasst zusammen, was allen Lok-Protagonisten besonders wichtig ist: "Seine frühzeitige Vertragsverlängerung gibt uns Sicherheit und Kontinuität. Gerade in Hinblick auf die anstehende Kaderplanung und erfolgreiche Weiterentwicklung der Mannschaft ist dies ein ganz wichtiges Zeichen."