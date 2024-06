Keine Wildcard: BBL nur mit 17 Teams

Die Basketball-Bundesliga schrumpft. In der neuen Saison spielen im Weltmeisterland nur 17 Teams.

In der Basketball-Bundesliga werden in der neuen Saison nur 17 Mannschaften spielen. Für die beiden sportlichen Absteiger Tübingen und Crailsheim rücken lediglich die Fraport Skyliners nach. Die Karlsruhe Lions hatten sich genau wie die Hessen sportlich für den Aufstieg qualifiziert, auf ihr mögliches Teilnahmerecht aber verzichtet. Sie hatten keine Lizenzunterlagen eingereicht.

Während in den vergangenen Jahren eine Wildcard an ein 18. Team vergeben wurde, entschied die Bundesliga in einer kurzfristig einberufenen außerordentlichen Tagung diesmal kein entsprechendes Verfahren zu eröffnen und mit einer 17er-Liga in die kommende Saison zu gehen. Dies teilte die Liga am Montag mit.

Als einziger Club hatte sich der sportliche Absteiger Crailsheim für die kommende Spielzeit intensiv mit den Bedingungen einer Wildcard-Vergabe gemäß dem Lizenzstatut auseinandergesetzt, am Ende aber auf eine Bewerbung verzichtet.