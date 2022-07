Keine weiteren Corona-Fälle bei der Tour

Zwei Fahrer mussten die Tour de France bisher coronabedingt aufgeben. Dabei wird es vorerst bleiben.

Das Peloton am Sonntag auf dem Weg durch die Schweiz. AFP via Getty Images

Geoffrey Bouchard und Vegard Stake Laengen sind die einzigen beiden Profis, die die diesjährige Tour de France wegen eines positiven Coronatests haben aufgeben müssen. Weitere Corona-Fälle kamen am Ruhetag am Montag nicht hinzu.

Testung bereits am Sonntagabend

Denn wie der Tour-Veranstalter A.S.O. und der Radsport-Weltverband UCI am Montagvormittag mitteilten, sind alle Ergebnisse der obligatorischen Testung negativ ausgefallen. Alle noch an der Tour teilnehmenden Fahrer wurden bereits am Sonntagabend getestet, am Montag lagen dann die negativen Ergebnisse vor.

Schon vor Beginn der Tour waren einige Profis aus dem Fahrerfeld genommen worden, ACT-Profi Bob Jungels (Luxemburg) hingegen, Etappensieger vom Sonntag in Chatel, durfte aufgrund seiner niedrigen Viruslast an den Start gehen.

Anders als bei Bouchard (ACT) und Stake Laengen (UAE) resultieren die anderen Aufgaben aus Sturzfolgen bzw. anderen Krankheitsgründen. Besonders heftig erwischte es Michael Gogl (ADC) und Daniel Oss (TEN) auf der 5. Etappe, die sich beide schwere Verletzungen zuzogen. Zudem mussten bisher auch Jack Haig (TBV), Alex Kirsch (TFS), Kevin Vermaerke (DSM), Gianni Moscon (AST), Kasper Asgreen (QST), Guilaume Martin (COF) sowie Ruben Almeida (EFE) die Tour verlassen.

"Es ist immer ein bisschen Angst mit dabei. Es (das Virus, d. Red.) geht herum, das sieht man ja. Der eine oder andere Fahrer ist schon raus. Ich hoffe, dass ich heil hier durchkomme", sagte der deutsche Meister Nils Politt vom Bora-hansgrohe-Rennstall und sein Teamchef Ralph Denk ergänzte: "Ich habe versucht, das Thema auszublenden. Wenn das Ergebnis kommt, ist es doch gut und schön."