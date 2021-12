Keine Verlängerung: Capretti hört im Sommer als Verl-Coach auf

Nach dann insgesamt fünf gemeinsamen Jahren werden sich die Wege von Guerino Capretti und dem SC Verl am Saisonende trennen. Wie der Coach den Verantwortlichen des Drittligisten mitteilte, wird er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

"Nach fünf überragenden Jahren beim Sportclub Verl, in denen wir viel bewegt und aufgebaut haben, habe ich mich entschieden, ab Sommer ein neues Kapitel aufzuschlagen", begründete Capretti auf der Klub-Website seine Entscheidung. "Ich bin dem SC Verl, dem Umfeld und den Fans unendlich dankbar für die Möglichkeiten und die Unterstützung, die ich erhalten habe, um als Trainer im Profifußball zu arbeiten und mich zu entwickeln."

SC-Sportvorstand Bertels kündigt Gespräche mit möglichen Nachfolgern an

"Wir haben nun Planungssicherheit und können uns voll und ganz auf die bevorstehenden sportlichen Aufgaben konzentrieren. Wir werden dann in den nächsten Wochen auch in die Gespräche mit möglichen Nachfolgern gehen", sagte SC-Sportvorstand Raimund Bertels.

Capretti trat sein Amt in Verl im April 2017 an. Der 39-Jährige führte die Verler von der Regionalliga in die 3. Liga, auch im DFB-Pokal konnte der SCV unter seiner Regie einige Ausrufezeichen setzen. In dieser Saison läuft es bisher aber nicht mehr so rund, in die Winterpause ging Verl als Tabellen-17. und lag damit unter dem Strich. Trotz der angekündigten Trennung im Sommer sind die Vereinsbosse überzeugt davon, dass Capretti noch der richtige Mann am richtigen Ort ist: "Wir sind davon überzeugt, dass wir unser Saisonziel Klassenerhalt gemeinsam mit Rino erreichen“, sagte Bertels.

Capretti, der zum Trainingsauftakt auch die Mannschaft von seinem bevorstehenden Abschied informierte, sieht in der frühzeitigen Verkündung Vorteile: "Jetzt herrscht für alle Seiten frühzeitig Klarheit, die Köpfe sind frei", sagte er und richtete eine Kampfansage an die Konkurrenten: "Wir greifen neu an."