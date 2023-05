Keine Verabschiedungen in Saarbrücken - "Fokus soll auf dem Spiel liegen"

Der 1. FC Saarbrücken muss am letzten Spieltag auf einen Patzer der Konkurrenz hoffen. Trainer Rüdiger Ziehl betonte, dass seine Mannschaft in Drucksituationen schon häufig überzeugte. Ablenkungen in Form von Verabschiedungen werden dennoch vermieden.

FCS-Coach Rüdiger Ziehl erlebte nach der Niederlage der Dresdner in Meppen eine "deutlich bessere Stimmung" in seiner Mannschaft. IMAGO/Fussball-News Saarland