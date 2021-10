Keine Überzeugung - aber Bayer hofft auf zwei Rückkehrer

Ein Fehlschuss vom Elfmeterpunkt markiert das Ende einer für die Werkself niederschmetternden Woche. Viel Zeit bleibt Gerardo Seoane nicht, um seine Mannschaft neu auszurichten.

Er will in einer schweren Phase die Ruhe bewahren: Bayer-Coach Gerardo Seoane. imago images

Es waren sechs Tage, die es in sich hatten für die unter ihrem neuen Coach zunächst so stark in die Saison gestartete Werkself. Erst das 2:2 beim heißen Derby in Köln nach einer 2:0-Führung, also eine gefühlte Niederlage. Dann das Aus im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Karlsruher SC trotz einer Vielzahl klarer Torchancen. Und schließlich das 0:2 gegen den VfL Wolfsburg, garniert von einem Pfeifkonzert von den Rängen.

Irgendwie war es bezeichnend für die mäßige Vorstellung der Gastgeber, wie Lucas Alario in der Nachspielzeit den Elfmeter vergab. Der Stürmer aus Argentinien, selbst gefoult, legte sich den Ball zurecht, schoss aber so schwach und ohne Überzeugung, dass Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels quasi mühelos parieren konnte. Keine Überzeugung: Das passte zur gesamten Vorstellung der Werkself an diesem tristen Samstag.

Es war eine von zwei, höchstens drei Tormöglichkeiten der Leverkusener, die doch gerade in der Offensive so viel Talent besitzen, dass sie zumindest häufiger in aussichtsreiche Abschlusspositionen kommen müssten. Weil sie außerdem in entscheidenden Situationen am eigenen Strafraum patzten, kassierten die Leverkusener eine böse Heimniederlage, die die üblichen Fragen nach der Qualität und Stabilität dieser jungen Truppe aufwirft.

Doppelschlag pustet Werkself um

Denn deutlich zu sehen war auch, dass der Wolfsburger Doppelschlag nach der Halbzeit diese Truppe einfach umpustete, sie konnte sich kaum zu geordneter Gegenwehr aufraffen. "Die Mannschaft kann es, und sie kommt auch mit diesen Widerständen klar", behauptet Trainer Gerardo Seoane. "Diese Truppe hat nicht nur Talent, sondern auch Willen."

Die Frustaktion der Fans, so der Schweizer Meistertrainer, "gehört nun mal dazu, da sind wir selbstkritisch genug". Der Coach, der am Samstag seinen 43. Geburtstag feierte, gab seiner Mannschaft für den Sonntag frei, die Spieler sollten "Energie sammeln und das nötige Vertrauen in das eigene Können".

Das soll möglichst am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Europa League gegen Real Betis und am kommenden Sonntag im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Hertha BSC wieder abgerufen werden. "Schließlich", so Geschäftsführer Rudi Völler, "sind wir in der Bundesliga immer noch Vierter und in unserer Europa-League-Gruppe Tabellenführer."

Vier Niederlagen gegen den VfL - und 2:10 Tore

Soll heißen: So viel ist doch gar nicht passiert. Aber natürlich macht die Verfassung der Mannschaft bei einem Spiel wie gegen Wolfsburg dem früheren Weltklassestürmer wenig Freude. Insofern hoffen sie bei Bayer, dass sich die Leistungen mit der Rückkehr erfahrener Kräfte demnächst wieder stabilisieren.

Bis zur Länderspielpause muss sich das Team noch durchhangeln, danach werden Torjäger Patrik Schick und Mittelfeld-Stratege Charles Aranguiz nach ihren Verletzungen zurückerwartet. Beide sind als Führungskräfte auf dem Platz enorm wichtig und bringen darüber hinaus natürlich noch große individuelle Qualität auf den Rasen.

Vor dem Aufeinandertreffen in der BayArena waren beide Mannschaften ein wenig angeschlagen, Wolfsburg startet mit dem neuen Trainer Florian Kohfeldt nun durch. Der Champions-League-Teilnehmer hat sich für die Werkself übrigens quasi zum Angstgegner gemausert. Die jüngsten vier Heimspiele verlor Bayer gegen den VfL Wolfsburg mit einer Tordifferenz von 2:10.