Keine Überdinger bei Löwens Rückkehr nach Berlin

In Bochum ist Hertha-Leihgabe Eduard Löwen bisher ein bisschen unter Wert geblieben. Vor der Rückkehr nach Berlin hat Trainer Thomas Reis einen speziellen Rat für den Mittelfeldmann.

Im Pokal immerhin ist der Knoten geplatzt, beim 3:1 gegen Mainz 05 erzielte Eduard Löwen sein erstes Pflichtspieltor für den VfL Bochum. In der Liga aber klemmt es nach wie vor bei dem technisch beschlagenen Mittelfeldmann, der zwar häufig spielt, doch es hält sich der Eindruck: Da geht noch mehr.

Eine seiner spektakulärsten Szenen hatte Löwen ohnehin nicht im Dienst des VfL Bochum, sondern bei Olympia. Da gelang ihm für das deutsche Team ein sehenswerter Freistoßtreffer. Bei seinen Versuchen im Bochumer Dress allerdings hatte Löwen bisher weniger Glück.

Das liegt, findet Trainer Thomas Reis, unter anderem daran, dass sich der Mittelfeldspieler immer ein wenig zu sehr unter Druck setzt und auf dem Platz die ganz besonderen Dinge zeigen will. Gewiss, er ist ein technisch gut ausgebildeter Spieler, aber er sollte häufig den einfacheren Weg wählen.

Im Schaufenster

Der Hang, etwas Besonderes zu liefern, dürfte natürlich besonders beim Spiel am Freitagabend sehr ausgeprägt sein. Die aktuelle Saison verbringt Löwen als Herthas Leihgabe beim VfL Bochum und will sich dort nachdrücklich wieder in Erinnerung bringen. Am Freitag also hat er die Gelegenheit, seinem eigentlichen Arbeitgeber zu zeigen, wie er sich entwickelt hat. Im Jahr zuvor war er beim Hauptstadtklub nur eine Randfigur geblieben.

In Bochum spielt er häufig, meist als Achter, 15 Einsätze hat er für den VfL schon bestritten. Zum zweiten Auswärtsspiel des Jahres muss Reis sein Mittelfeld umbauen, weil Kapitän Anthony Losilla positiv auf COVID-19 getestet wurde und ausfällt. Löwen wird aber sicher nicht auf der Sechs übernehmen, sondern weiter auf der etwas offensiveren Position zum Einsatz kommen

"Natürlich will er sich gegen Hertha ganz besonders zeigen, aber er soll keine Überdinge versuchen, sondern sich auf das einfache Spiel konzentrieren. Damit ist er wichtig genug für uns", so der Bochumer Trainer.

Bochum will den Spieß umdrehen

Beim Hinspiel im September, beim 1:3 gegen Hertha, erlebte der Aufsteiger seine "bitterste Niederlage", findet Reis. Nun will der VfL den Spieß umdrehen. "Im Hinspiel haben wir Lehrgeld bezahlt", so Reis, "danach haben wir zu einer gewissen Stabilität gefunden."

Favorit ist der VfL in der Hauptstadt nicht, weiß sich aber in der besseren Tabellenposition. "Dass wir zu diesem Zeitpunkt vor der Hertha stehen", so Reis mit einem Augenzwinkern, "das hätte sicher nicht jeder gedacht."