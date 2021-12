Keine Trendwende: Nur die Bayern leuchten - und haben einen überraschenden Jäger

Bei der zweimal im Jahr stattfindenden Ranglistenkonferenz des kicker wird der deutsche Fußball unters Brennglas gelegt. Die alarmierenden Trends des Sommers haben sich im Winter nochmals verschärft.

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Das Niveau der Bundesliga sinkt, die Liga konnte im 59. Jahr ihres Bestehens den Negativtrend aus dem vergangenen Winter nicht umkehren - weder in der Innenansicht noch in der Wirkung nach draußen, sprich dem Europapokal.

Im Sommer schafften es zum Beispiel sieben Nationalspieler aus Leistungsgründen nicht in die Rangliste des deutschen Fußballs, sechs Monate später hat sich immerhin ein Trio aus dem Flick‘schen Kader in die zweithöchste Kategorie - die Internationale Klasse - zurückgespielt.

Nur ein Trio in der Weltklasse

Das höchste Prädikatsmerkmal - die Weltklasse - das dürfen sich angesichts der im letzten halben Jahr gezeigten Leistungen von den Bundesliga-Profis nur drei ans Revers heften, darunter immerhin auch einer, der für den DFB spielt. Zum Abschluss des Jahres 2020 waren noch fünf, im Sommer 2021 dagegen nur zwei absolute Ausnahmespieler in der Bundesliga vertreten.

Die Bayern-Profis hübschen vieles aus

Die Liga hätte ein noch viel größeres Qualitäts-Problem, wäre da nicht der FC Bayern. Es ist auf der einen Seite eine für die Liga bittere Erkenntnis, dass nur die Münchner das Zeug zur nationalen Dauerdominanz haben. Zugleich lässt die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann die Bundesliga auch in Europa leuchten, dank sechs Siegen aus sechs Spielen in der Champions League so hell wie selten zuvor.

Es ist offensichtlich, dass der FC Bayern in einer anderen Kategorie spielt - auch europäisch mit zwei anderen Mannschaften noch. Gerardo Seoane

Wie einst der HSV und Schalke: Wolfsburger Waterloo

"Es ist offensichtlich, dass der FC Bayern in einer anderen Kategorie spielt - auch europäisch mit zwei anderen Mannschaften noch", beschreibt mit Leverkusens Trainer Gerardo Seoane ein neues Gesicht in der Liga die Ausnahmestellung der Bayern. Das schwache Abschneiden der drei anderen deutschen CL-Vertreter (BVB, Leipzig, Wolfsburg) wirkte sich in der Rangliste ebenfalls sehr negativ aus. Dass es kein Wolfsburger Profi in die Rangliste schaffte, ist für einen Königsklassen-Klub ein höchst seltener Vorgang in der Historie der Rangliste. Der VfL befindet sich mit dieser Nullrunde in Gesellschaft mit dem HSV (Winter 2006/07) und Schalke 04 (2018/19).

Dass starke Mannschaften immer auch eine Summe ihrer besonderen Einzelspieler sind, auch dafür steht diese Winter-Rangliste: Elf Bayern-Profis tummeln sich in den beiden höchsten Kategorien, die anderen 17 Klubs sind dort nur mit 15 Spielern vertreten.

Baumgarts Kölner als Bayern-Jäger

Und auch ebenso pikant wie besorgniserregend: Nimmt man die nominellen Bayern-Herausforderer aus Dortmund, Leipzig und auch Leverkusen genauer unter die Lupe, dann sind von diesen Klubs in der Rangliste, zu der als dritte Kategorie die Nationale Klasse gehört, genauso viele Spieler vertreten, wie vom SC Freiburg, der TSG Hoffenheim oder dem 1. FSV Mainz 05. Blickt man auf alle 78 Ranglisten-Spieler der 18 Bundesliga-Klubs, dann darf sich der 1. FC Köln mit acht Profis erster Bayern-Jäger nennen. Eine Spielerei? "Eine ernstere Spielerei gibt es in ganz Deutschland nicht", mahnte Karl-Heinz Heimann, der einstige kicker-Chefredakteur und einer der Väter der Rangliste.

bst

Lesen Sie die gesamte Rangliste des deutschen Fußballs: Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga - alles in der aktuellen kicker-Ausgabe vom Donnerstag (ab Mittwochabend auch als eMagazine).