Keine Trainerdiskussion in Wolfsburg - Kovac kritisiert sein Team

Der VfL Wolfsburg ist so schlecht wie nie in seiner Bundesligageschichte gestartet. Eine Trainerdiskussion brandet in Niedersachsen deswegen aber nicht auf, wie Sportdirektor Marcel Schäfer klarstellte. Niko Kovac fand für den Auftritt seines Teams deutliche Worte.

In Wolfsburg kehrt man nach dem 2:4 gegen Köln die Scherben zusammen. Der Trainer soll dabei weiter mithelfen, das stellte Schäfer trotz des erneut schwachen Auftritts am Samstag klar. Kovac sitze "sehr fest" im Sattel, sagte Schäfer im ZDF-Interview. "Wir müssen die Ruhe bewahren, wir müssen arbeiten. Denn die Kritik, die auf uns einprasselt, ist berechtigt, wenn du zwei Punkte nach fünf Spieltagen hast. Trotzdem kriegst du das nur als Gruppe gelöst."

Sollte Hertha BSC heute in Augsburg punkten, würden die Wölfe auf Rang 17 abrutschen, lediglich im Pokal beim Regionalligisten Jena gelang ein mühevoller 1:0-Erfolg in der Nachspielzeit. Kovac wollte die Situation nach dem Köln-Spiel nicht schönreden. Vielmehr fand er deutliche Worte.

Vor allem Einstellung und Einsatz bemängelte der Trainer. Beim Verteidigen müsse man halt auch mal "den Körper reinbringen", sagte der 50-Jährige. „Es geht eigentlich nur darum: Du oder ich. Und jeder muss sich nach dem Spiel fragen: Habe ich das Duell gegen meinen Gegenspieler gewonnen oder nicht?"

Ich glaube, dass wir viele Spielertypen haben, die von Haus aus den Kontakt eher nicht so suchen wie bei anderen Mannschaften. Niko Kovac

Ratlos sei Kovac zwar nicht, "aber ich glaube, dass wir viele Spielertypen haben, die von Haus aus den Kontakt eher nicht so suchen wie bei anderen Mannschaften". Man dürfe sich "nicht ergeben". Am kommenden Spieltag müssen die Wolfsburger übrigens nach Frankfurt, das am Samstagabend Leipzig mit 4:0 auseinandernahm. Die Niedersachsen sind also gewarnt.

Die Wende müsse jedenfalls "verdammt schnell gehen", sagte Kovac. Dafür werden die Zügel im Training angezogen. "Wir müssen wahrscheinlich wirklich das machen, was mein Bruder und ich gemacht haben", sagte der einstige Mittelfeldabräumer, dessen Bruder Robert als resoluter Verteidiger galt. Zweikampftraining also - und das, was auch die Fans am Samstag forderten: "Wir wollen euch kämpfen sehen", schallte es da von den Rängen.