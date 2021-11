Keine Tore und ein selbstkritischer Flekken

Kuriose Gegentore, Pech im Abschluss und fehlende Standardstärke waren die Hauptgründe für die erste Heimniederlage des SC Freiburg nach saisonübergreifend neun ungeschlagenen Spielen im eigenen Stadion.

Für Trainer Christian Streich war vor allem das erstmals in dieser Saison fehlende Spielglück ausschlaggebend, dass sein Team seit langem mal wieder wieder Zuhause verloren hat und mit dem 0:2 gegen Frankfurt auch die zweite Niederlage in Folge kassierte. Die Zahlen bestätigen das. Der Sport-Club hatte gegen Frankfurt mehr Ballbesitz (62 Prozent) und schoss auch deutlich häufiger aufs Tor (21:13), in einigen Situationen habe die Mannschaft "richtig Pech gehabt", sagte Streich. Nicolas Höfler hatte an den Pfosten geköpft, Tuta eine Schuss von Grifo auf der Linie geklärt. Die Chancen auf den Anschlusstreffer waren da, doch die Freiburger konnten sie nicht nutzen.

Frankfurt effektiv - Flekken übt Selbstkritik

Die Eintracht war hingegen sehr effektiv. Die Freiburger haderten allerdings mit der Entstehung der beiden Gegentreffer kurz vor der Pause, die für Streich "symptomatisch" für das Spiel waren. Bei Jesper Lindströms Tor legte Lukas Kübler im Strafraum unfreiwillig vor. Und bei Filip Kostics Freistoß aus rund 30 Metern, der vom Rasen an den Innenpfosten sprang, wollte sich Mark Flekken zwar keines klaren Torwartfehlers bezichtigen, eine Mitschuld gab er sich am Sportschau-Mikrofon dennoch. "Ich bin nicht schnell genug zurückgekommen, stand ein bisschen zu weit vor der Torlinie", sagte der Niederländer.

Wenn ich es zurückdrehen könnte, würde ich es anders machen. Christian Streich über die Nominierung Schlotterbecks

Nach der Pause stellte der SC vom 3-4-3 auf ein 4-4-2 um, Verteidiger Nico Schlotterbeck musste Platz machen für Angreifer Kevin Schade. Wegen muskulärer Probleme war der Einsatz Schlotterbecks bis kurz vor dem Spiel fraglich gewesen. Diese seien zwar nicht wieder aufgetreten, seine Auswechslung war aber auch nicht nur taktisch bedingt. Sie war laut Streich zum einen eine Vorsichtsmaßnahme, aber der 21-Jährige konnte nach seiner Zwangspause auch nicht an die sehr guten Leistungen der vorherigen Spiele anknüpfen. "Wenn ich es zurückdrehen könnte, würde ich es anders machen", sagte Streich über Schlotterbecks Nominierung. Er sei aber keinesfalls der Grund für die Niederlage gewesen, "der Grund war, dass wir kein Tor geschossen haben".

Mit dem eingewechselten Schade hatte der Sport-Club seine beste Phase, der Youngster war oft nur durch Fouls zu stoppen, die teilweise auch mit Gelb geahndet wurden. Dass die Freiburger die folgenden Freistöße nicht nutzen konnten, zeigte eine Schwäche am Sonntagnachmittag. "Bei Standards waren wir nicht ganz so gut, und Frankfurt hat es sehr gut verteidigt", sagte Streich, "Frankfurt hat in der zweiten Halbzeit alles weggemacht, was wegzumachen war, wenn der Ball nicht da war, dann die Körper."

Wir hätten noch eine halbe Stunde weiterspielen können und er wäre nicht reingegangen. Vincenzo Grifo

Mit der Leistung seiner Mannschaft war er aber im zweiten Durchgang zufrieden, "da haben wir mit Tempo und Power gespielt, alles reingehauen". Das sah auch Grifo so, der schon in der ersten Hälfte zwei gute Chancen hatte. "Wir haben alles probiert, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht", sagte Grifo bei DAZN, "wir hätten noch eine halbe Stunde weiterspielen können und er wäre nicht reingegangen - solche Spiele gibt’s." Er sah aber keinen Grund nach den Niederlagen bei den Bayern und gegen Frankfurt die Köpfe hängen zu lassen: "Wir spielen eine tolle Saison und versuchen in Bochum den nächsten Dreier einzufahren." Und zum VfL fahren die Freiburger auch weiterhin als Tabellendritter.