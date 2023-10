"Keine Topreaktion" - Hofmann als Mahner im Erfolg

Beim 2:1-Sieg gegen Freiburg musste die zuvor souveräne Werkself nach dem Gegentor noch um den Sieg zittern. Zur Leverkusener Reaktion auf den Anschlusstreffer gab es unterschiedliche Blickwinkel.

Es war lange ein relativ ruhiger Abend für Lukas Hradecky. Doch nach dem Freiburger Anschlusstreffer standen Leverkusens Keeper und die Werkself durchaus unter Druck und mussten bis zum Schlusspfiff um die drei Punkte bangen.

Dass Bayer die Partie aber nicht mehr aus den Händen gab, wertete der Torhüter positiv. Kein Wunder, gehörte es doch in den vergangenen Jahren nicht gerade zu den Leverkusener Kernkompetenzen, nach einem Rückschlag nicht einzuknicken. "Es ist auch schön, mal so zu gewinnen. Dass man am Ende auch mal ein bisschen leidet, nicht nur überragend spielt, sondern die Duelle annimmt", hob nicht nur der Kapitän Leverkusens Widerstandskraft hervor.

Rolfes über den Kampfgeist: "Zum richtigen Zeitpunkt in die Waagschale geworfen"

Diese Resilienz sorgte auch bei Simon Rolfes für Zufriedenheit. "Bei allen Phasen, die wir dominieren, gibt es in der Saison, aber auch wie heute innerhalb eines Spiels, Phasen, in denen du bereit sein musst, dreckig zu spielen, klar zu spielen, die Bälle auch rauszuschlagen, wenn es eng ist. Das gehört dazu", erklärte der Geschäftsführer, "da ist dann Teamgeist, Kampfgeist, Laufbereitschaft gefragt. Das haben wir zum richtigen Zeitpunkt in die Waagschale geworfen."

Rolfes sieht dies als essentielles Element für eine erfolgreiche Mannschaft an. "Bei aller fußballerischen Qualität ist es wichtig, dass jeder die Bereitschaft, die Reife hat, erwachsen genug ist, kompromisslos und einfach dagegenzuhalten", betonte er. Doch während auch Trainer Xabi Alonso den in der Schlussphase erzitterten Sieg als "sehr professionell und sehr seriös" nach Hause gebracht einordnete, fand Angreifer Jonas Hofmann auch berechtigte kritische Worte.

Hofmann sieht keine "Topreaktion" der Leverkusener

"In der zweiten Hälfte haben wir es selbst wieder spannend gemacht. Freiburg ist bei Standards stark, aber auch danach haben wir nicht so eine Topreaktion gezeigt, nicht mehr so eine Spielfreude an den Tag gelegt, nicht mehr diesen Ballbesitz gehabt", analysierte der 31-Jährige, der bei "Sky" einräumte, dass sich der Erfolg "hinten heraus vielleicht nicht ganz so schön" angefühlt habe.

Keine Topreaktion oder doch eine sehr professionell abgewickelte Schlussphase? Beide Blickwinkel haben ihre Berechtigung. Der des Trainers, weil Freiburg fast nur nach ruhenden Bällen gefährlich wurde. Der Hofmanns, weil Bayer in der Tat die Spielkontrolle verlor und wankte.

Gesichert scheint in jedem Fall: So lange solch selbstkritischen Stimmen aus der Mannschaft kommen, spricht dies nicht dafür, dass sich die Bayer-Profis von ihrem derzeitigen Erfolg die Sinne vernebeln lassen.