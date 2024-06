Keine Top-Stars, dafür jede Mende Fragezeichen: Das bringt der NBA Draft 2024

Einen eindeutigen Nummer-1-Pick gibt es nicht, potenzielle Superstars suchen die 30 NBA-Teams in diesem Draft ebenfalls vergeblich. Stattdessen gibt es jede Menge Fragezeichen - was zu zwei wilden Draft-Nächten führen könnte.

Die Atlanta Hawks picken im NBA Draft 2024 an Position 1: Aber wen? Anadolu via Getty Images

Es ist nicht sonderlich schmeichelhaft, was in Experten-Kreisen in den vergangenen Wochen über diesen Draft-Jahrgang getuschelt wurde. Vielleicht auf Position sechs, sieben oder acht würde der diesjährige Nummer-1-Pick in einem "normalen" Draft-Jahr landen, war immer mal wieder zu vernehmen. Übersetzt heißt das: An der Spitze ist die Draft-Klasse 2024 nicht sonderlich gut besetzt.

Pech für die Atlanta Hawks, die in der Draft-Lottery eigentlich das Glück hatten, den Nummer-1-Pick zu erhalten. Doch ein Top-Talent wie im vergangenen Jahr Victor Wembanyama geht in diesem Jahr - wenn der erstmals auf zwei Tage aufgeteilte NBA Draft startet (erste Runde in der Nacht auf Donnerstag, zweite Runde in der Nacht auf Freitag) - nicht über die Bühne. Stattdessen gibt es jede Menge Ungewissheiten.

Zum Beispiel, was genau die Hawks vorhaben. Das Fehlen eines absoluten No-Brainers in diesem Jahrgang sorgt dafür, dass auch kurz vor dem Draft-Abend die Pläne des Teams im Dunkeln liegen. Wer an Position 1 gezogen wird - und ob von Atlanta oder einem anderen Team - ist offen wie lange nicht mehr. Es ist ebenfalls nicht auszuschließen, dass die Hawks einen Trade einfädeln und den Nummer-1-Pick für einen entsprechenden Gegenwert abgeben.

NBA Draft: Wieder ein Franzose als Nummer-1-Pick?

Zu den Kandidaten auf den Nummer-1-Pick zählen zwei Franzosen: Zaccharie Risacher und Alexandre Sarr. Risacher (19 Jahre), zuletzt in der französischen Heimat aktiv, ist ein vielseitiger Flügelspieler, der Stärken beim Dreier und in der Defense hat, und sollte mindestens als hochklassiger Rollenspieler in jedem Team funktionieren.

Die Draft-Reihenfolge in der Lottery Atlanta Hawks Washington Wizards Houston Rockets (von Brooklyn) San Antonio Spurs Detroit Pistons Charlotte Hornets Portland Trail Blazers San Antonio Spurs (von Toronto) Memphis Grizzlies Utah Jazz Chicago Bulls Oklahoma City Thunder (von Houston) Sacramento Kings Portland Trail Blazers (von Golden State)

Sarr (ebenfalls 19) spielte in der vergangenen Saison in Australien. Mit seiner Größe von fast 2,13 Meter kann der Big Man den Korb beschützen, dank seiner Mobilität aber auch am Perimeter verteidigen. In der Offensive bringt er neben seinen Qualitäten als Finisher in der Zone Potenzial als Ballhandler und Passer mit. Nur sein Wurf ist noch eine Problemzone.

Für die Hawks im Speziellen gibt es bei Sarr ein weiteres Problem: Angeblich ist er nicht sonderlich heiß darauf, in Atlanta zu spielen, soll stattdessen die Washington Wizards präferieren. Die wiederum halten den zweiten Pick im Draft und könnten womöglich mit den Hawks traden, um auf jeden Fall an Sarr zu kommen. Als Kandidaten für einen Up-Trade in diesem Draft werden auch die San Antonio Spurs (aktuell Picks 4 und 8) gehandelt.

Potenzielle Überraschungen und Bronny

Trades auch an anderen Stellen des Drafts und überraschende Picks sollten in diesem Jahr eigentlich niemanden - nun ja - überraschen. Die Einschätzungen auch der Draft-Experten in den USA gehen bei manchen Namen weit auseinander. Beispiel Donovan Clingan - defensivstarker Center von UConn mit einem recht rohen Offensivspiel - wird in manchen Medien als Top-3-Pick gehandelt, bei anderen erst gegen Ende der Top 10.

Oder Ron Holland, ein Defensiv-Stopper auf dem Flügel, der für G-League Ignite allerdings eine sehr ineffiziente Saison spielte. Der 18-Jährige wird von manchen als Top-Prospect gesehen, von anderen als mittlerer Erstrundenpick. Die erste Runde könnte wild werden.

Und da ist der Name Bronny James bislang noch gar nicht gefallen. Rein sportlich gesehen spielt der 19-jährige Guard nur eine Randrolle in diesem Draft, mit seinem prominenten Nachnamen und als Sohn von NBA-Superstar LeBron James aber gibt es viel Gerede. Schlägt ein Team früh in der zweiten Runde zu, in der Hoffnung LeBron so ebenfalls anzulocken?

Dessen Wunsch, gemeinsam mit seinem Sohn einmal in der NBA zu spielen, ist bekannt - auch wenn er selbst seine früheren Aussagen zuletzt abgeschwächt hat. Womöglich fällt er auch bis an Position 55, dann werden die Lakers den Sohnemann sicherlich ins Team des Vaters holen.

Top-20-Hoffnung da Silva: Die Deutschen im Draft 2024

Bleibt noch ein Blick auf die Deutschen, da gibt es gute Nachrichten: Der Münchner Tristan da Silva, zuletzt am College für Colorado aktiv, darf sich berechtigte Hoffnungen machen, in der ersten Runde gedraftet zu werden. Der jüngere Bruder von Ex-Barcelona-Profi Oscar da Silva besticht als 2,06 Meter großer Forward mit seiner Vielseitigkeit und Two-Way-Qualitäten.

Der 23-Jährige ist ein guter Dreierschütze, insbesondere aus dem Catch-and-Shoot, ein guter Passer und ein solider Verteidiger - aber bereits relativ alt und in Sachen Athletik und Physis seinen meisten Konkurrenten unterlegen. Dennoch könnte er in der Top 20 über die Ladentheke gehen.

Auch Ariel Hukporti von den Riesen Ludwigsburg ist ein Draft-Kandidat - wenn, dann aber am Ende der zweiten Runde. Der 2,13 Meter große Big Man, in Stralsund geboren, ist ein guter Rebounder und guter Finisher am Ring, lieferte eine produktive Saison in Australien ab, hat aber außerhalb der Zone seine Schwächen.