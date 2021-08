Keine Titelverteidigung in New York: Vorzeitiges Saison-Aus für Thiem

Dominic Thiem wird seinen Titel bei den US Open nicht verteidigen können. Der Österreicher erklärte seine Saison verletzungsbedingt für beendet.

"Ich wollte euch mitteilen, dass ich leider von den US Open zurückziehen musste und den Rest der Saison 2021 verpassen werde", schrieb der 27-Jährige in einem via Social Media verbreiteten Statement. Grund für das vorzeitige Saison-Aus ist eine Handgelenksverletzung, die sich Thiem im Juni beim Turnier auf Mallorca zugezogen hatte und ihn bereits die Teilnahme in Wimbledon und an den Olympischen Spielen kostete.

Seitdem habe er "den medizinischen Rat befolgt", und der Heilungsprozess sei "gut vorangegangen", schrieb Thiem. "Aber letzte Woche habe ich im Training einen Ball getroffen und hatte wieder Schmerzen." Nach einer erneuten medizinischen Untersuchung sei er mit den Ärzten zu dem Schluss gekommen, seinem Handgelenk "Zeit zu geben" und daher die Saison vorzeitig zu beenden. Er werde deshalb erst in einigen Wochen wieder trainieren.

Ein Jahr zum Vergessen

"Es war eine schwere Entscheidung, aber ich habe noch eine lange Karriere vor mir und es ist wichtig, kein Risiko einzugehen", schrieb Thiem weiter. "Ich bin sehr enttäuscht, meinen Titel in New York nicht verteidigen zu können." 2020 hatte er in Flushing Meadows in einem dramatischen Finale gegen Alexander Zverev seinen ersten Grand-Slam-Titel eingefahren.

Die Saison 2021 hingegen ist für Thiem spätestens jetzt eine zum Vergessen: Bei den Australian Open scheiterte er im Achtelfinale, bei den French Open sogar schon in der 1. Runde.

Erst vor wenigen Tagen hatte in Roger Federer ein weiterer Spitzenspieler seine Saison verletzungsbedingt für beendet erklärt.