Keine Sperre vom Weltverband: DEB mit Seider gegen die USA

Deutschlands Eishockey-Nationalteam kann im WM-Halbfinale gegen die USA auf NHL-Verteidiger Moritz Seider setzen.

Der Weltverband IIHF sah nach der Spieldauerdisziplinarstrafe gegen den 22-Jährigen am Donnerstag im Viertelfinale gegen die Schweiz (3:1) von einer Sperre ab. "Wir wissen alle genau, wo wir hinwollen und hier soll noch nicht Schluss sein", sagte Seider am Freitag nach dem Training im finnischen Tampere.

Dort findet am Samstag (17.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) das Halbfinale gegen die USA statt, auf die das deutsche Team dann zum dritten Mal binnen der vergangenen drei Wochen trifft. Das letzte Testspiel vor der WM hatte Deutschland am 9. Mai in München 3:6 und das dritte WM-Vorrundenspiel am 15. Mai 2:3 verloren.

"Wir werden gut eingestellt sein auf sie", sagte Seider im Hinblick auf das erneute Duell in kurzer Zeit. "Natürlich sind noch mal mehr Emotionen jetzt dabei. Man fiebert so einem großen Spiel noch mal mehr entgegen als einem Gruppenspiel."