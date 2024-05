Keine Sperre gegen Tiffels: Deutschland in Bestbesetzung gegen die Schweiz

Am Donnerstagnachmittag wird es ernst für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Im ersten Viertelfinalspiel kann Bundestrainer Harold Kreis aus dem Vollen schöpfen.

Die erste gute Nachricht ereilte Kreis bereits vor dem Eröffnungsbully am Donnerstagnachmittag (16.20 Uhr) gegen die Schweiz: Der Eishockey-Weltverband (International Ice Hockey Federation; IIHF) sprach keine weitere Bestrafung für Frederik Tiffels aus, der Stürmer kann gegen die Eidgenossen spielen.

Gegen den Berliner sprachen die Referees im abschließenden Gruppenspiel gegen Frankreich (6:3) nach einem Bandencheck eine große Spieldauerstrafe aus. Auf diese kann noch eine Sperre für eine weitere Partie gegen den betroffenen Spieler folgen. Doch davon machte der IIHF keinen Gebrauch.

Ansonsten haben alle deutschen Kufencracks die Vorrunde unbeschadet überstanden: "Alle sind fit", sagte Kreis vor der Partie im tschechischen Ostrava. Damit geht die DEB-Auswahl in voller Mannstärke in das K.-o.-Spiel gegen die Eidgenossen.

Mit diesen misst sich die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei einer WM zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren. 2021 und im vergangenen Jahr setzten sich die deutschen Kufenflitzer durch, 2022 waren die Schweizer in der Gruppenphase im Shootout siegreich. Endstation in der Runde der letzten Acht wurde für den DEB anschließend Tschechien.

In diesem Jahr geht die Schweiz aber als Favorit in die Partie. Mit sieben Stars aus der NHL gilt die aktuelle Mannschaft als der beste Schweizer Kader überhaupt. Zudem haben sie mit Kapitän Roman Josi von den Nashville Predators einen außergewöhnlichen Spieler in ihren Reihen. Die deutsche Mannschaft will mit Geduld und Härte die auf dem Papier spielerische Überlegenheit ausgleichen: "Es muss eklig für die werden", kündigte NHL-Stürmer Nico Sturm an.