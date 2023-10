"Keine Sorge": Bierhoff verteidigt USA-Trip und lobt Nagelsmann

Kritik gab es reichlich an der USA-Reise der DFB-Elf, Oliver Bierhoff lässt diese kalt. Der ehemalige Geschäftsführer des DFB verteidigt den Trip nach Übersee und äußert sich auch zu Julian Nagelsmann.

Niklas Süle übte Kritik, Leon Goretzka auch. Die Reise der deutschen Nationalmannschaft zu diesem Zeitpunkt fand nicht bei allen Spielern Anklang, auch Bayern-Coach Thomas Tuchel war wenig erbaut über die Testländerspiele in den USA gegen den Gastgeber und gegen Mexiko. Verantwortlich zeichnet Oliver Bierhoff, der in seiner Zeit beim DFB diese Reise geplant hatte.

Und Bierhoff verteidigt den Trip nach Übersee. "Das ist ja 'Täglich grüßt das Murmeltier'. Man muss dann immer schmunzeln", meinte der 55-Jährige. "Und ein halbes Jahr später sitzt man da und sagt, die Bundesliga liegt einfach hintendran gegenüber der Premier League oder der Liga in Spanien, weil wir keine Auslandsbesuche machen. Also das weiß man natürlich. Und die Entscheidung ist eigentlich nur gefallen, da man einfach das Beste für die Nationalmannschaft will", so der ehemalige DFB-Sportdirektor in einem Interview von "RTL/ntv" in den USA.

Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann kann die Kritik aus der Bundesliga zwar nachvollziehen, weil er als Vereinstrainer wohl auch so reagiert hätte, wie er zugibt. Nagelsmann nimmt die Spieler aber in die Pflicht, sieht die Tour als "eine Art Trainingslager im Ausland". Und findet das gut, "weil man einfach auf positive Art aufeinanderhängt, Zeit hat, miteinander zu sprechen und sich kennenzulernen."

Auch Rudi Völler sieht im kicker-Interview nun durchaus Vorteile, wenngleich seine erste Reaktion anders ausfiel: "Muss das jetzt sein?" Es muss. Und wenn man "ein bisschen weiterdenkt, dann macht es schon auch Sinn, dass wir uns mit der Nationalmannschaft vor der WM 2026 mal wieder in Amerika zeigen", so der Sportdirektor. "Außerdem kann so eine Tour eine Gruppe zusammenschweißen, das gilt nach dem Trainerwechsel umso mehr."

Bierhoff indes weilt derzeit in den USA, er nimmt derzeit an der sogenannten Leadership-Reise von 26 deutschen Fußball-Managern und Funktionären des DFB teil. Ein Besuch beim Training der DFB-Elf in Foxborough stand schon auf der Agenda, beim Testländerspiel am Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Hartford gegen die USA wird Bierhoff im Stadion sein.

Mexiko-Spiel um 2 Uhr: "Natürlich schon unglücklich"

Nicht so beim zweiten Spiel gegen Mexiko, das am Mittwochmorgen um 2.00 Uhr deutscher Zeit in Philadelphia angepfiffen wird. Diese Anstoßzeit bezeichnete Bierhoff als "natürlich schon unglücklich", die Reise als solches findet er zehn Monate nach seinem Aus beim DFB dennoch richtig.

Ebenso, dass die Wahl beim Nachfolger von Hansi Flick auf Julian Nagelsmann fiel. "Er ist natürlich einer der Top-Trainer. Er hat die absolute Kompetenz und was ich auch schon so gehört habe, hat er klare Vorstellungen, die er auch gut übermittelt", so der Europameister von 1996. "Er hat ja auch erfolgreich in der Bundesliga gearbeitet und da habe ich eigentlich keine Sorge und irgendwie auch ein gutes Gefühl, dass die Mannschaft jetzt gerade Richtung EM Fahrt aufnimmt."