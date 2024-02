Keine sieben Tage nach EM-Finale: Flensburg deklassiert Hamburg im DHB-Pokal

Die ersten zwei Halbfinal-Teilnehmer im DHB-Pokal stehen fest: Nachdem der letzte verbliebene Zweitligist der MT Melsungen einen großen Kampf geliefert hatte, deklassierte die SG Flensburg-Handewitt einen schwer überforderten HSV Hamburg.

Eine lange Pause gab es nach dem EM-Finale am vergangenen Sonntag wahrlich nicht. Doch für TuS N-Lübbecke, den einzigen verbliebenen Zweitligisten im DHB-Pokal, wartete eines der Saison-Highlights mit dem ersten der vier Viertelfinals - gegen die MT Melsungen. Die Hausherren um EM-Fahrer Rutger ten Velde (Niederlande) lieferten dem großen Favoriten von Beginn an den erwartet großen Kampf, ein Klassenunterschied war nie zu sehen.

Mit in die Kabine nahmen die Nordhessen gerade mal eine Drei-Tore-Führung (16:13), obwohl sie zwischenzeitlich bereits mit 14:8 geführt hatten. Nach dem Seitenwechsel wurde Keeper Nebojsa Simic (13 Paraden) ein Faktor, der den ehemaligen Bundesliga-Torhüter Nikolas Katsigiannis (acht Paraden, davon zwei Siebenmeter) auf der Gegenseite ausstach. Im Angriff war MT-Spielmacher Elvar Örn Jonsson der große Trumpf, von 14 Würfen verwandelte er insgesamt zehn. Bei den Gastgebern waren am Ende auch die sieben Treffer von Linkshänder Jo Gerrit Genz zu wenig.

30:28 hieß es nach 60 Minuten. Für Melsungen ist es nach 1996, 2013, 2014 und 2020 die fünfte Teilnahme am Finalturnier im DHB-Pokal, das in diesem Jahr am 13. und 14. April in Köln ausgetragen wird.

EM-Finalist Pytlick macht alleine neun Tore

Viel deutlicher ging es anschließend im reinen Bundesliga-Duell zwischen dem HSV Hamburg und der SG Flensburg-Handewitt zu. Der Favorit deklassierte die Hanseaten mit 37:25 (14:11). Im ersten Abschnitt hatten die Hausherren noch mithalten können, ehe die SG jegliche Fehler des HSVH gnadenlos bestrafte und am Ende mit zwölf Toren Vorsprung gewann.

Das Torhüter-Duell mit Jens Vortmann (sieben Paraden) und Johannes Bitter (zwei Paraden) gewann SG-Keeper Benjamin Buric (13 Paraden, davon ein Siebenmeter) deutlich. Bester Werfer bei den Gästen war EM-Finalist Simon Pytlick, der Däne brachte neun seiner elf Würfe im Kasten der Hamburger unter. Bei den Gastgebern erzielte der niederländische EM-Fahrer Dani Baijens ebenfalls neun Tore, dafür brauchte er allerdings 17 Würfe.

Eine Vorentscheidung führten die Flensburger durch einen 5:0-Lauf bereits mit dem Seitenwechsel herbei (19:11). In der Folge wuchs der Vorsprung kontinuierlich an, vor 3800 Zuschauern kam nie mehr Spannung auf.