Keine schwerere Verletzung: Entwarnung bei Emil Jakobsen

Dänemark bleibt weiter ungeschlagen. Im ersten Hauptrundenspiel gegen die Niederlande konnte Weltmeister Dänemark den vierten Sieg im vierten Spiel einfahren - und bangt nun um Emil Jakobsen.

Dieser Artikel wurde um 16:49 Uhr mit neuen Informationen aktualisiert.

Kurz vor Ende der ersten Hälfte lag der Favorit aus Dänemark gegen die Niederlande mit einem Tor vorne. Die Niederländer hatten die Chance zum Ausgleich und der Ball landete beim Rechtsaußen Alex Smits. Emil Jakobsen war in der Abwehr an dem Niederländer dran, knickte dabei ohne Gegnereinwirkung unglücklich um und wurde neben der Bank am rechten Sprunggelenk behandelt. Am Ende sicherte sich der amtierende Weltmeister einen souveränen 39:27-Sieg, Jakobsen war allerdings seit der Szene nicht mehr auf die Platte zurückgekehrt.

Nach dem Schlusspfiff äußerte sich Matchwinner Mathias Gidsel, der insgesamt neun Treffer erzielte, besorgt über die Verletzung von Emil Jakobsen. "Wir wissen nicht, was passiert ist", so der Rückraumspieler der Füchse Berlin. "Wir wissen nur, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus ist und wir drücken ihm die Daumen, dass er gesund und bereit für die nächsten Spiele ist." Bereits am Freitag steht das nächste Spiel für die Dänen an. Dort trifft der Weltmeister auf den Europameister und Titelverteidiger Schweden.

Cheftrainer Nikolaj Jacobsen gab kurz darauf im Interview mit dem dänischen Fernsehersender TV2 leichte Entwarnung. "Wir haben keinen 100-prozentigen Status, aber nach dem, was ich höre, glaube ich, dass Emil am Freitag spielen kann. Ich glaube nicht, dass es eine Verletzung ist, die ihn aufhält, aber sie muss erst untersucht werden", so Jacobsen. Sollte Jakobsen ausfallen, steht mit Magnus Landin ein zweiter Linksaußen im EM-Kader der Dänen. Darüberhinaus hätte Trainer Jacobsen die Möglichkeit Casper Mortensen vom HSV Hamburg oder Bjarke Christensen von KIF Kolding nachzunominieren.

Erste Diagnose am Nachmittag

Nach eingehenden Untersuchungen scheint ein weiterer Einsatz von Emil Jakobsen bei der Handball-EM 2024 nicht in Gefahr. Wie TV2 berichtet, habe sich der Außenspieler den Fuß verstaucht. "Es ist eine einfache Verstauchung, bei der er sich zwei Bänder leicht gerissen hat. Es sieht gut aus", wird die Physiotherapeutin von Dänemark Anja David Greve zitiert.

Der Däne habe das Mannschaftstraining am Donnerstag von der Bank aus verfolgt, aber im Hotel einige Übungen gemacht. Ob Emil Jakobsen rechtzeitig fit für das Duell am Freitag gegen Schweden sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt.