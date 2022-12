Keine "schlagkräftige Mannschaft": ELF 2023 ohne Istanbul Rams

Die European League of Football verzeichnet für das kommende Jahr den Ausstieg einer Franchise.

Die Istanbul Rams werden in der kommenden Saison der ELF kein Team an den Start schicken. Das teilte die Liga am Freitag mit. Demnach ist die schwierige sportliche und wirtschaftliche Gesamtsituation der Franchise aus der Türkei der Grund für den Rückzug.

"Ich weiß, dass die Verantwortlichen bei den Istanbul Rams in den letzten Wochen alles getan haben, um die Voraussetzungen für einen Start zu schaffen. Aber es wäre nicht möglich gewesen, eine schlagkräftige und konkurrenzfähige Mannschaft auf diesem hohen Niveau zusammenzustellen", sagte Commissioner Patrick Esume.

17 Vereine - Finale in Duisburg

In der Saison 2023 werden nun nur 17 Vereine aus neun Nationen in der ELF spielen. Das Finale soll am 24. September in Duisburg steigen.

In der Vorsaison hatten die Vienna Vikings durch ein 27:15 in Klagenfurt über die Hamburg Sea Devils den Titel geholt.