Keine Rückkehr zum BVB: Knauff unterschreibt bis 2028 in Frankfurt

DFB-Pokalfinalist Eintracht Frankfurt hat die nächste Leihe in ein festes Angestelltenverhältnis umgewandelt. Ansgar Knauff band sich für fünf weitere Jahre an die SGE.

Spätestens seit dem 7. April 2022 hat Ansgar Knauff bei den Fans von Eintracht Frankfurt einen Stein im Brett. Damals, bei einem der größten Spiele der jüngeren Vereinsgeschichte, brachte Knauff die SGE im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinals gegen den FC Barcelona (1:1) mit einem absoluten Traumtor in Führung. Der Schuss aus 20 Metern drehte sich von Torwart Marc-André ter Stegen weg und war dadurch unhaltbar.

Zwar gelangen dem heute 21-Jährigen seitdem Glanzmomente dieser Art nur noch selten, das unterstreicht sein kicker-Notenschnitt 3,72 in der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Angesichts seines Talents und seines Fähigkeitenprofils bemühten sich die Kaderplaner der Frankfurter dennoch frühzeitig um eine Weiterbeschäftigung.

Mit Erfolg: Am frühen Freitagabend gaben die Hessen und Borussia Dortmund bekannt, dass Knauff langfristig am Main bleibt. Der bisher gültige Leihvertrag über anderthalb Jahre läuft zum 30. Juni aus, doch die SGE wandelt diesen in einen festen Vertrag bis zum Sommer 2028 um.

Knauff hat gute Karten für U-21-EM-Teilnahme

Als BVB-Trainer Edin Terzic zu Jahresbeginn noch gesagt hatte, dass es der "klare Plan" sei, dass Knauff im Sommer zurückkehre, war das wohl eher von taktischer Natur. Timmo Hardung, ab dem 1. Juli Sportdirektor der Eintracht, sagte nun: "Wir freuen uns, dass Ansgar bei der Eintracht seine neue sportliche Heimat sieht, und sind von seinen bisher gezeigten fußballerischen Qualitäten überzeugt. Zudem haben wir Ansgars zielgerichtete Einstellung und seinen Charakter in den letzten 18 Monaten schätzen gelernt und wissen, dass wir gemeinsam mit ihm in seiner Entwicklung die nächsten Schritte gehen wollen."

Knauff, der in den deutschen vorläufigen Kader für die U-21-Europameisterschaft berufen wurde, kann auf beiden Seiten vor einer Abwehr-Dreierkette spielen.

Zuvor hatte die Eintracht die Leihspieler Philipp Max (PSV Eindhoven) und Eric Junior Dina Ebimbe (Paris St. Germain) ebenfalls für millionenschwere Ablösen an sich gebunden.