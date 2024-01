Keine Rückkehr nach Leeds: Frankfurt verpflichtet Koch fest

Robin Koch und Eintracht Frankfurt - das passt. Wie die SGE am Dienstag bekanntgab, unterschrieb der bislang ausgeliehene Abwehrspieler einen Vertrag bis 2027.

"Dass Robin sich langfristig zur Eintracht bekennt, ist ein starkes Zeichen", wird SGE-Sportvorstand Markus Krösche zitiert. "Wir wissen, was wir an ihm haben. Er gehört zu den Führungsspielern und ist seit seiner ersten Partie bei uns ein wichtiger Leistungsträger, an dem sich vor allem auch unsere jungen Spieler orientieren können. Durch seine höchst professionelle Einstellung ist er für viele ein Vorbild. Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Weg gemeinsam weitergehen werden."

Koch kam im Sommer von Leeds United auf Leihbasis in die Mainmetropole und mauserte sich rasch zu einem Leistungsträger im Team von Dino Toppmöller. In dieser Saison kam er bereits in 23 Pflichtspielen zum Einsatz - alle von Beginn an.

Der 27-Jährige übernahm auf Anhieb die geforderte Führungsrolle im Abwehrzentrum der Eintracht und hatte maßgeblichen Anteil an der defensiven Stabilität der Hessen. Zwar war nicht alles rosig für ihn, so verhinderte eine Wadenverletzung im November sein DFB-Comeback, allerdings wurde er vom kicker in der Rangliste des deutschen Fußballs bei den Innenverteidigern in die Kategorie "Nationale Klasse" gewählt.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem ersten Halbjahr bei der Eintracht, habe jeden Tag sehr viel Spaß und fühle mich hier unglaublich wohl", so Koch. "Es ist alles so, wie ich es mir erhofft hatte. Daher ist es für mich und meine Karriere die logische Konsequenz, dass ich meinen Vertrag über die Leihe hinaus verlängere."

Koch hatte in Leeds noch einen Vertrag bis zum Sommer, durfte daher also erst seit Neujahr mit der Eintracht verhandeln. Offenbar fand man schnell zueinander, sodass der Defensivmann ab kommenden Sommer bei der SGE fest unter Vertrag stehen wird. Ablöse kostet er keine.