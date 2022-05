Keine Rückkehr ins NLZ: Dabrowski verlässt Hannover 96 zum Saisonende

Christoph Dabrowski wird Hannover 96 nach der Saison verlassen. Ein Nachfolger für den Trainer steht bereits in den Startlöchern.

Noch vor wenigen Tagen hatte Dabrowski durchblicken lassen, an einer Weiterbeschäftigung als Cheftrainer bei Hannover 96 interessiert zu sein ("Es ist doch klar, dass ich Bock habe, hier weiterzumachen"). Doch nun steht endgültig fest: Der 43-Jährige, dessen Vertrag ausläuft, wird den Zweitligisten nach der Saison verlassen - sogar komplett. Auch eine Rückkehr in das Nachwuchsleistungszentrum der Roten wird es nicht geben. "Meine nächsten Schritte werden im Profifußball sein. Das ist der Weg, den ich weitergehen möchte", wird er in einer Mitteilung zitiert.

Damit endet eine mehr als neunjährige Zusammenarbeit zwischen Dabrowski und dem Traditionsklub. Der ehemalige Bundesligaprofi war 2013 zu den Niedersachsen, bei denen er zwischen 2003 und 2006 noch Bundesliga gespielt hatte, zurückgekehrt und war danach in unterschiedlichen Funktionen im Nachwuchsbereich tätig. Im Dezember 2021 hatte er die abstiegsbedrohte Profi-Mannschaft übernommen und wie gefordert zum Klassenerhalt geführt.

"Ich blicke bei Hannover 96 auf neun spannende und lehrreiche Jahre zurück und danke allen, die mich hier begleitet und unterstützt haben - ganz besonders natürlich in der intensiven Zeit bei den Profis im letzten halben Jahr", sagt Dabrowski, der die Entscheidung des Klubs akzeptiere, "etwas anderes machen zu wollen".

Zeitnaher Vollzug bei Leitl erwartet

Als neuer Cheftrainer wird seit Wochen Fürths Cheftrainer Stefan Leitl gehandelt. Der gebürtige Münchner hatte das Kleeblatt 2021 überraschend in die Bundesliga geführt, konnte den Abstieg aber nicht verhindern. Ende April hatte Leitl schließlich seinen Abschied von der SpVgg angekündigt, sein Vertrag enthält eine Ausstiegsklausel. Diese dürfte wohl aller Voraussicht nach Hannover 96 nutzen. Nach kicker-Informationen stehen Klub und Trainer schon seit längerer Zeit in Verbindung, eine Vollzugsmeldung wird zeitnah erwartet.