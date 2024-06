Keine Rudelbildungen, null Toleranz bei Gefährdung der Gesundheit

Wie geht's gegen Schottland? Eure Fragen zum deutschen EM-Auftakt

Kurz vor dem Auftakt in die Heim-EM haben wir nochmal Euch um Mithilfe gebeten. kicker-Chefreporter Oliver Hartmann klärt direkt aus dem deutschen Quartier in Herzogenaurach die Fragen aus der kicker-Community. Außerdem: Was kann der 1. FC Köln von seinem neuen Trainer Gerhard Struber erwarten?